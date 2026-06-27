Milano riparte dai bambini: inaugurato il parco Iqbal Masih con orti urbani inclusivi

Il piano del Municipio 8 trasforma i quartieri: nuovi spazi verdi e aree gioco accessibili tra via Donadoni e via Pogatschnig

Un parco moderno, sicuro e senza barriere, restituito alla cittadinanza e soprattutto ai più piccoli. Giovedì pomeriggio il Municipio 8 ha celebrato l’apertura ufficiale della nuova area giochi “Iqbal Masih” in via Collecchio. Questo importante tassello di rigenerazione urbana è stato realizzato da SmartCityLife nell’ambito di una più ampia strategia di riqualificazione del territorio. La trasformazione, tuttavia, non si ferma qui: grazie alla collaborazione con CityLife, il progetto include anche la nascita di nuovi orti urbani in via Donadoni e via Pogatschnig, ripensando il concetto di comunità e sostenibilità.

Divertimento senza barriere: la nuova mappa dei giochi

L’area compresa tra via Collecchio e via Boine si sviluppa su una superficie di circa 1.200 metri quadrati, completamente riprogettata per favorire la socializzazione e l’inclusione. Le vecchie installazioni hanno lasciato il posto a strutture di ultima generazione, pensate per diverse fasce d’età:

Per i più grandi (5-12 anni): una struttura multifunzionale con scivoli e percorsi per l’arrampicata.

Per i più piccoli: altalene dedicate, giochi a molla e bilici.

Inclusività: un’altalena speciale con seduta inclusiva, progettata per garantire il diritto al gioco anche ai bambini con disabilità.

L’intera area è stata messa in sicurezza con una pavimentazione antitrauma completamente nuova, il restyling delle zone di sosta e il ripristino della recinzione perimetrale in legno.

Un cantiere a impatto zero tra alberi e riciclo

La tutela dell’ambiente è stata la linea guida di tutto il progetto. I lavori sono stati eseguiti salvaguardando il patrimonio arboreo preesistente, che continua a ombreggiare l’area. In ottica di economia circolare e riduzione degli sprechi, parte dei materiali della vecchia pavimentazione è stata recuperata e riutilizzata per le nuove strutture.

Coltivare la comunità: la rivoluzione degli orti urbani

La rigenerazione del Municipio 8 unisce il gioco alla terra, promuovendo la biodiversità e la socialità urbana attraverso due nuovi spazi verdi:

L’orto di via Donadoni Già attivo e assegnato ai residenti tramite bando comunale, si estende su 1.170 metri quadrati. È un vero e proprio hub agricolo di quartiere con lotti coltivabili, alberi da frutto, piante aromatiche e un pergolato centrale destinato a incontri ed eventi comunitari.

L’orto di via Pogatschnig Con i suoi 1.116 metri quadrati, lo spazio è pronto e in attesa delle ultime formalità per la consegna ufficiale da parte del Comune di Milano. Questo intervento punta a valorizzare il paesaggio locale, arricchendo il quartiere con nuove piantumazioni e aree dedicate alla biodiversità.