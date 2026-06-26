Assolombarda e Politecnico: insieme per accelerare l’adozione dell’IA nella manifattura

Biffi: “Istituire una ZIS per rendere Milano capitale delle applicazioni IA. I primi risultati dell’ecosistema forgIA su logistica, gestione della supply chain, capacity management e performance energetica”

Matta: “Con euroFMX, Milano si candida a essere la portabandiera della ricerca europea sull’Intelligenza Artificiale applicata alla manifattura industriale. Nel solco dell’ecosistema forgIA, il progetto rappresenta una grande opportunità per mettere in relazione competenze scientifiche, imprese e sistema produttivo, trasformando l’innovazione in valore concreto”

Accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nella manifattura, rafforzare la competitività del sistema industriale europeo e promuovere nuovi modelli di collaborazione tra imprese, ricerca e istituzioni. Sono questi gli obiettivi condivisi da Assolombarda e Politecnico di Milano, discussi nell’ambito dell’evento congiunto dal titolo “RETHINKING MANUFACTURING – Forgiare l’ecosistema europeo dell’AI per la manifattura”, svoltosi ieri presso l’Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda.

L’incontro è stato l’occasione per un confronto strategico sulle politiche europee per l’intelligenza artificiale, sulle applicazioni industriali più avanzate e sulle iniziative necessarie per accompagnare la trasformazione digitale del comparto manifatturiero. Al centro del dibattito, il ruolo dei dati come valore e fattore abilitante per lo sviluppo di applicazioni di IA affidabili, scalabili e ad alto impatto per il sistema produttivo.

“L’Intelligenza Artificiale sarà per questa generazione di imprese ciò che l’elettricità è stata per l’industria del Novecento – ha dichiarato Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda –. Si tratta di una rivoluzione che comporta alcune sfide epocali: la prima è quella di trasformare il nostro grande patrimonio di dati in valore industriale. Intorno a questo obiettivo abbiamo creato forgIA: un ecosistema che consente alle imprese, soprattutto alle PMI, di accedere a strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale e sviluppare soluzioni capaci di aumentare produttività, efficienza e competitività. Il nostro obiettivo è contribuire a una crescita della produttività del 10% nelle PMI del territorio, generando fino a 2,4 miliardi di euro di valore aggiunto nell’area di Assolombarda. I primi casi presentati oggi dimostrano che l’IA può già produrre risultati concreti in ambiti strategici come energia, logistica e supply chain. Ora serve un salto di scala: è per questo motivo che abbiamo proposto a Regione Lombardia l’istituzione di una Zona di Innovazione Speciale (ZIS) dedicata all’Intelligenza Artificiale, per trasformare la Lombardia, e in particolare la Città Metropolitana di Milano, nel principale ecosistema per l’adozione, la sperimentazione e lo sviluppo industriale dell’IA. Milano ha infatti tutte le carte in regola per diventare la capitale dell’applicazioni di IA: la vocazione fortemente produttiva, ma già integrata con il digitale e sinergica con i servizi innovativi, è la chiave per confermarsi come un laboratorio in grado di cogliere i mutamenti, facendo da apripista per il Paese”.

“Il vero potenziale dell’Intelligenza Artificiale non risiede soltanto negli algoritmi, ma nella capacità delle imprese di mettere a valore i propri dati e di collaborare lungo le filiere – ha commentato Stefano Venturi, Special Advisor Intelligenza Artificiale e Transizione Digitale Assolombarda -. Con forgIA stiamo costruendo l’infrastruttura di fiducia necessaria che permette alle aziende di condividere asset digitali, sviluppare casi d’uso concreti e accelerare l’adozione dell’IA mantenendo pieno controllo sui propri dati. Il nostro obiettivo è rendere l’innovazione accessibile e scalabile. I segnali che raccogliamo dalle aziende e i numerosi casi d’uso già emersi confermano che questa è la direzione giusta per generare valore diffuso e duraturo”.

“L’industria manifatturiera europea si trova oggi in una fase cruciale – ha affermato Marco Taisch, professore ordinario al Politecnico di Milano –. La crescente competizione globale, la carenza di competenze specialistiche, la fragilità delle catene di approvvigionamento e l’aumento delle pressioni normative richiedono un nuovo paradigma di Intelligenza Artificiale che sia affidabile, sovrana e centrata sulla persona. La sfida non è soltanto adottare nuove tecnologie, ma garantire che il valore generato dall’IA rimanga in Europa, rafforzando la competitività delle nostre imprese e l’autonomia strategica del continente”.

“Per rispondere a questa esigenza nasce euroFMX – ha dichiarato Andrea Matta, professore ordinario al Politecnico di Milano e coordinatore del progetto – con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’industria europea strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale capaci di operare in modo autonomo, scalabile e affidabile, favorendo nuovi livelli di produttività, resilienza e innovazione lungo l’intera catena del valore. Una visione che coniuga eccellenza scientifica, competitività industriale e sovranità tecnologica europea, affinché il valore generato dall’Intelligenza Artificiale possa tradursi in crescita e autonomia strategica per la manifattura europea”.

I numeri confermano il crescente interesse italiano verso l’IA. Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2025 il mercato italiano dell’IA ha raggiunto il valore di 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 50% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, permane un forte divario nell’adozione delle tecnologie: il 71% delle grandi imprese ha già avviato progetti di IA, contro appena l’8% delle PMI. Un gap che rischia di ampliare le differenze competitive tra aziende e che rende sempre più urgente sviluppare strumenti, competenze e modelli collaborativi in grado di rendere l’innovazione accessibile anche alle realtà di minori dimensioni.

Gli ‘use case’ di forgIA: IA e collaborazione trasformano dati frammentati in vantaggio competitivo

Per contribuire a colmare questo divario, Assolombarda, attraverso forgIA, punta a trasformare la condivisione sicura dei dati in nuove opportunità di innovazione. L’obiettivo è permettere alle imprese di sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale capaci di risolvere problemi operativi concreti, migliorando efficienza e competitività. Durante l’evento sono stati presentati alcuni primi casi d’uso sviluppati insieme alle aziende partecipanti.

Hydroservice – Integrazione magazzini

La soluzione consente di condividere in modo controllato informazioni sulle disponibilità di magazzino tra aziende, permettendo di reperire più rapidamente componenti e capacità di stoccaggio, ridurre le scorte inutilizzate e rispondere con maggiore velocità alle richieste del mercato.

Maire – Post-order management / expediting

L’applicazione permette di monitorare in tempo reale lo stato degli ordini lungo la catena di fornitura, migliorando la pianificazione produttiva, riducendo ritardi e inefficienze e superando processi ancora basati su e-mail, telefonate e documenti non integrati.

Epta – Misurazione dell’impatto dell’efficientamento energetico nella refrigerazione commerciale

La soluzione utilizza i dati per misurare in modo oggettivo i risultati degli interventi di efficientamento energetico, rendendo più semplice dimostrare i benefici ottenuti e favorendo attività di reporting ESG, accesso ai finanziamenti e monitoraggio delle performance ambientali.

Bracco – federated learning per dati critici

Attraverso il federated learning, valorizzando l’esperienza maturata nel progetto Ippocrate, consentire a organizzazioni diverse di addestrare modelli di IA su dati distribuiti senza condividerli, preservando la proprietà intellettuale, la privacy e la conformità normativa.

euroFMX: il nuovo progetto europeo che promuove l’intelligenza Artificiale generativa, l’Agentic AI, la competitività e la sovranità tecnologica per la manifattura europea

euroFMX (European TrUstworthy GeneRative AI & Autonomisation Frontier Models for Manufacturing-X Competitiveness) è una delle più importanti iniziative europee dedicate all’Intelligenza Artificiale per il settore manifatturiero, coordinata dal Politecnico di Milano. Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe con un budget complessivo di 45 milioni di euro, il progetto ha una durata di 48 mesi e riunisce 74 partner provenienti da 20 Paesi europei. L’obiettivo è realizzare il primo ecosistema europeo per lo sviluppo e l’implementazione di modelli di Intelligenza Artificiale generativa e di Agentic AI, capaci di supportare e automatizzare processi decisionali e operativi lungo l’intera catena del valore manifatturiera.

Il progetto si fonda su quattro pilastri strategici: lo sviluppo di processi manifatturieri autonomi, affidabili e centrati sulla persona; il rafforzamento delle competenze attraverso attività di formazione, co-creazione e condivisione della conoscenza; la realizzazione di infrastrutture europee per la qualificazione e la valorizzazione dei dati industriali, dalla loro provenienza e affidabilità fino alla loro trasformazione in conoscenza strutturata e utilizzabile dai sistemi di Intelligenza Artificiale; e lo sviluppo e l’ottimizzazione di modelli avanzati di Intelligenza Artificiale generativa per applicazioni industriali.

Nel corso dell’evento sono intervenuti: Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda; Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia; Luciano Floridi, Professor and Founding Director of the Digital Ethics Center Yale University e Professore di Sociologia della Cultura e della Comunicazione Università di Bologna; Cecile Huet, Responsabile Unità Robotics and Artificial Intelligence Innovation and Excellence presso la Commissione Europea; Andrea Matta, Professore di Manufacturing presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica del Politecnico di Milano e Coordinatore del progetto euroFMX; Oscar Lazaro, Direttore Generale Innovalia Association; Stefano Venturi, Special Advisor Intelligenza Artificiale e Transizione Digitale Assolombarda; Alessandro Maiocchi, Innovation Hub Director Bracco; Piergiorgio Bonfiglioli, Group Marketing Development Director Epta; Valerio Berra, Managing Director Hydroservice; Michele Mariella, CIO Maire; Marco Taisch, Professore di Digital Manufacturing and Operations Management presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano; Cornelia Amihalachioae, Consulente per l’Innovazione e Programme Manager presso EFFRA – Associazione Europea per la Ricerca sulle Fabbriche del Futuro; Emanuela Girardi, Presidente ADRA – Associazione per l’Intelligenza Artificiale, i Dati e la Robotica; Jesus de la Maza, CEO of CARSA and President of Innovalia Group.