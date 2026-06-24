Cpr, Bestetti (FdI): “Via Corelli struttura strategica, potenziare rimpatri anche con secondo centro in Lombardia”

“ Il CPR di via Corelli a Milano non deve essere chiuso e respingiamo ogni tentativo di smantellare uno strumento essenziale per rendere effettive le espulsioni degli stranieri irregolari. Eventuali criticità gestionali non si risolvono cancellando i presìdi dello Stato, ma attuando controlli rigorosi per garantire il pieno rispetto delle regole”.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, primo firmatario della mozione sui CPR in Lombardia approvata al Pirellone.

“La mozione – spiega Bestetti – impegna il Presidente di Regione Lombardia a manifestare alle Autorità competenti la propria contrarietà alla chiusura dei CPR sul territorio nazionale, a partire da quello di via Corelli, sostenendo al contrario l’iniziativa del Ministero dell’Interno volta al potenziamento e alla riorganizzazione delle strutture esistenti. In questa prospettiva, riteniamo necessario valutare anche l’attivazione di un secondo CPR in Lombardia, così da rafforzare la capacità del sistema di rendere effettivi i rimpatri e alleggerire la pressione sull’unica struttura oggi presente sul territorio regionale. Chiediamo inoltre – aggiunge Bestetti – un intervento normativo nazionale chiaro e organico, anche alla luce della sentenza n. 96 del 2025 della Corte costituzionale, affinché siano ridefinite regole di funzionamento, controlli e standard strutturali e organizzativi. Il CPR di via Corelli è l’unico centro attivo sul territorio lombardo – prosegue Bestetti – e rappresenta una struttura strategica per il contrasto all’immigrazione irregolare. Per questo riteniamo pericolosa la richiesta avanzata da diversi esponenti della sinistra al Sindaco di Milano affinché solleciti il Ministero dell’Interno a disporne la chiusura. Una scelta simile indebolirebbe il sistema dei rimpatri, con conseguenze negative sulla gestione dei flussi migratori, sulla sicurezza e sull’ordine pubblico”.

Marco Bes tetti

Consigliere Regionale Lombardia