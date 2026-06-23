Milano capitale dell’innovazione: al via la World tech conference dal 24 al 27 giugno

Siamo ormai alla vigilia dell’apertura della World Tech Conference, l’evento internazionale promosso da Micromegas Comunicazione che trasformerà Milano e la Lombardia nel fulcro europeo dell’innovazione e delle tecnologie strategiche per il prossimo decennio.

Dal 24 al 27 giugno, gli spazi dell’Allianz MiCo ospiteranno istituzioni, Big Tech, hyperscaler, colossi industriali e centri di ricerca. I principali attori del settore si confronteranno su temi cruciali come intelligenza artificiale, quantum computing, high performance computing ed energia, in un momento storico segnato da una crescita senza precedenti della domanda di infrastrutture digitali e capacità computazionale.

Gli ospiti e i grandi nomi della scienza

Il summit vedrà la partecipazione di oltre 200 speaker di rilievo globale. Tra gli interventi istituzionali spicca quello di Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione Europea. Il mondo della scienza sarà invece rappresentato da figure di altissimo profilo, tra cui:

I fisici e matematici Alain Connes, Michele Parrinello, Gian Francesco Giudice, Thibault Damour e Jürg Fröhlich.

Esperti di primo piano del settore quantistico come Alan Baratz (D-Wave Quantum Inc.) e Hidetoshi Nishimori.

Un contributo speciale del Premio Nobel Giorgio Parisi.

Al centro del dibattito ci sarà la convergenza tra computazione quantistica, AI e sfide energetiche: tre pilastri interconnessi, fondamentali per la sovranità tecnologica dell’Europa e la competitività delle sue imprese.

Rivoluzione industriale e infrastrutture del futuro

I panel in programma analizzeranno l’impatto delle nuove architetture informatiche sui comparti chiave dell’economia: dalla finanza alla logistica, dalle reti energetiche intelligenti alla farmaceutica, fino alla cybersecurity. Particolare attenzione sarà dedicata all’uso del quantum computing per ottimizzare i sistemi industriali complessi, riducendo drasticamente tempi, costi e sprechi di energia.

Con questo appuntamento, Milano si propone come il principale punto d’incontro europeo tra politica, industria e ricerca scientifica avanzata, consolidando il ruolo di primo piano dell’Italia nel panorama tecnologico mondiale. I dettagli e il calendario completo degli incontri sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.