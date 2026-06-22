Svolta green per i taxi in Lombardia: la Regione stanzia 1,67 milioni di euro

I fondi serviranno a finanziare l’acquisto di vetture a basso o nullo impatto ambientale. È il primo intervento diretto dopo 13 anni

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, all’interno dell’assestamento di bilancio 2026-2028, uno stanziamento di 1.670.000 euro per rinnovare la flotta dei taxi lombardi. L’obiettivo del provvedimento è chiaro: promuovere un servizio di trasporto pubblico non di linea che sia moderno, confortevole e, soprattutto, attento all’ambiente attraverso l’acquisto esclusivo di veicoli ecologici.

Un aiuto concreto che mancava da oltre dieci anni

Questo finanziamento rappresenta un traguardo significativo per il settore. Come evidenziato dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, si tratta del primo contributo economico diretto che la Regione eroga ai tassisti per il ricambio dei mezzi dopo ben tredici anni di stop.

«Si tratta di una svolta storica per il settore», ha commentato l’assessore Lucente. «Questo stanziamento rappresenta un impegno concreto per garantire un trasporto pubblico sempre più moderno, sostenibile ed efficiente».

Meno emissioni e più comfort per i cittadini

Le risorse verranno impiegate interamente per la sostituzione delle vecchie vetture con modelli a ridotto o azzerato impatto ambientale. La misura punta a tagliare drasticamente le emissioni di gas inquinanti nei centri urbani e nelle aree interurbane, migliorando la qualità dell’aria e inserendosi nella più ampia strategia lombarda per la transizione ecologica.

Il frutto del dialogo con i sindacati

Il provvedimento è nato anche grazie a un confronto continuo e strutturato tra i vertici regionali e i rappresentanti sindacali della categoria. L’obiettivo finale, come rimarcato dalle istituzioni, è duplice: da un lato elevare gli standard del servizio offerto ai cittadini e ai turisti, dall’altro migliorare sensibilmente le condizioni di lavoro quotidiane degli autisti, che si troveranno alla guida di mezzi tecnologicamente più avanzati.