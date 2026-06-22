Approvato l’assestamento di bilancio, Fontana e Alparone: conti in ordine e nessun aumento delle tasse per costruire la Lombardia del futuro

Tra le misure, 2 milioni per le sperimentazioni in sanità e 16 milioni per scuola e formazione

Un pacchetto di misure specifiche per la sanità, a partire da uno stanziamento di 2 milioni di euro nel 2026 per la sperimentazione di un progetto dedicato al contrasto dell’obesità attraverso trattamenti farmacologici di ultima generazione, destinato a pazienti fragili con elevata vulnerabilità clinica e sociale. Sul fronte scuola e formazione è previsto uno stanziamento di 16 milioni di euro di maggiori risorse correnti, di cui 3,1 milioni nel 2026 per l’adeguamento del contratto di lavoro degli assistenti alla comunicazione a favore degli studenti con disabilità sensoriale e 11,6 milioni per il diritto-dovere di istruzione e formazione.

Sono alcuni tra gli elementi qualificanti della proposta di progetto di legge di assestamento al bilancio di previsione 2026-2028 approvata dalla Giunta regionale.

Il provvedimento, che poi inizierà il suo iter in Consiglio regionale, è stato illustrato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal vicepresidente e assessore al Bilancio e finanza Marco Alparone.

“Non aumenteremo di un solo euro le tasse. La manovra – hanno sottolineato Fontana e Alparone – conferma come principio ispiratore l’invarianza della pressione fiscale, tratto distintivo dell’azione regionale, dimostrando che è possibile sostenere le politiche regionale senza aumentare il carico fiscale su cittadini e imprese”.

Temi che erano in parte già stati affrontati in occasione del più recente incontro del patto per lo Sviluppo, dedicato all’analisi del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029, e al tema ‘Oltre i Giochi’, in cui è stato tracciato un bilancio e un approfondimento delle eredità delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

“La capacità di coniugare una gestione finanziaria prudente, investimenti strategici e grandi eventi internazionali – hanno evidenziato Fontana e Alparone – dimostra la solidità del modello Lombardia. Un modello riconosciuto dalle agenzie di rating, apprezzato dagli investitori e sostenuto dai cittadini, che continueremo a difendere e rafforzare”.

La proposta di progetto di legge completa l’aggiornamento del bilancio alle risultanze del rendiconto 2025 e introduce al contempo un pacchetto di misure sostanziali per rafforzare le priorità regionali. La manovra conferma come principio ispiratore l’invarianza della pressione fiscale, tratto distintivo dell’azione regionale, dimostrando che è possibile sostenere le politiche regionale senza aumentare il carico fiscale su cittadini e imprese.

Sul fronte dei grandi eventi, il progetto di legge autorizza una spesa fino a 1,7 milioni di euro nel 2028 per i Giochi Olimpici giovanili invernali “Dolomiti Valtellina 2028” e complessivi 4 milioni per il biennio 2027-2028 per il contributo all’impiantistica sportiva.

Sul versante della sicurezza del territorio, vengono stanziati 5,4 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2027-2028 per accordi con gli enti locali finalizzati alla manutenzione delle vasche di laminazione e del reticolo di pianura e montagna. Si tratta di un intervento che rafforza la collaborazione istituzionale e sostiene opere essenziali per la prevenzione e la gestione del rischio idraulico.

Nuove risorse sono previste anche per la promozione culturale e dello spettacolo, con 1,95 milioni di euro nel 2026 destinati in larga parte alla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali, circa 1,5 milioni per un bando dedicato al rinnovo dei taxi e 800.000 euro per estendere le agevolazioni di IVOLA (Io Viaggio Ovunque in Lombardia Agevolato) anche agli operatori di polizia locale.

La manovra prevede inoltre un incremento di 4,6 milioni di euro nel 2026 e di 3 milioni nel 2029 per le risorse autonome di overbooking a sostegno della programmazione comunitaria, con l’obiettivo di garantire continuità alla capacità di spesa e alla piena attuazione dei programmi europei sul territorio.