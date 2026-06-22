22 Giugno alla Mondadori Duomo: “Capitali Creative”

Un talk dedicato alla creatività e alle sue forme: cinque voci per raccontarla e indagarla attraverso la propria esperienza, celebrando così le Capitali creative dove la cultura diventa un’occasione stimolante di condivisione e convivialità. Questi i presupposti dell’evento in programma a Milano, lunedì 22 giugno, dalle 18.30 negli spazi della Libreria Mondadori Duomo: un dialogo a partire da tre città – Milano, capitale della “cultura creativa”, Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027 e Gorizia-Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025. E cinque protagonisti della scena culturale che interpreteranno la creatività tra giornalismo, architettura, fede, alta cucina e arte contemporanea. Sono l’autrice Cristina Battocletti, il giornalista Marco Girardo, l’architetto Ico Migliore, il critico e curatore artistico Lorenzo Michelli e lo chef Andrea Berton. Coordinerà il panel Massimiliano Finazzer Flory, ideatore e direttore artistico del progetto Capitali, mentre l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi interverrà sul tema della Creatività vista con gli occhi dei ragazzi. Le cinque voci in dialogo trovano tutte le loro radici a nordest d’Italia, nel Friuli Venezia Giulia: e l’evento nasce per far dialogare con Milano, la città che ha eletto la creatività a propria identità globale, le città transfrontaliera di Gorizia e Nova Gorica – nel 2025 Capitale europea della Cultura – e la città di Pordenone, che nel 2027 sarà Capitale italiana della Cultura. La serata rientra nel tour nazionale di Capitali – il progetto culturale promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – e partirà da una domanda cruciale: quali sono le attività che contrassegnano la creatività? Per rispondere, l’evento coinvolge cinque voci chiamate a svelare come la scintilla creativa possa guidare e trasformare i rispettivi ambiti di azione. Creatività e coraggio sarà, idealmente, un motivo ispiratore dell’intervento di Cristina Battocletti, scrittrice e giornalista del Sole 24 Ore: al pubblico racconterà come la scrittura e l’indagine giornalistica richiedano l’audacia di superare i confini della narrazione tradizionale, esplorando la complessità di storie avvincenti, come sono quelle di frontiera. Intorno alle suggestioni del territorio come creatività si confronterà Ico Migliore, architetto e designer Migliore+Servetto: spiegherà come lo spazio fisico, l’architettura e l’identità di un territorio possano essere modellati e riscritti attraverso il design, diventando essi stessi una forma d’arte dinamica. Il giornalista Marco Girardo, direttore del quotidiano Avvenire, affronterà la dimensione etica e spirituale della Creatività: analizzando come i valori, la fiducia e il “credo” collettivo muovano l’innovazione sociale e la responsabilità dell’informazione. Il gusto della creatività sarà motore dell’intervento dello chef Andrea Berton, che testimonierà come l’alta cucina sia un laboratorio di sperimentazione costante, capace di trasformare la materia prima del territorio in un’esperienza sensoriale inedita e d’avanguardia. E infine il critico d’arte Lorenzo Michelli, curatore della Galleria Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, si soffermerà sull’arte della creatività e su progetti artistici innovativi come la DAG, la galleria di luce di Refik Anadol a Gorizia, indagando i confini della creatività visiva contemporanea e digitale, che alimentano spazi di comunità e connessione in un link virtuoso fra nuove tecnologie e arte pubblica.

Al termine del talk, il viaggio nelle Capitali prosegue: l’evento di Milano rinsalderà il legame con la terra d’origine attraverso uno spazio di convivialità, offrendo al pubblico presente una degustazione dei sapori creativi del Friuli Venezia Giulia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili, per informazioni scrivere un WhatsApp al 328.4350225.

Capitali proseguirà a Roma, martedì 14 luglio, e in autunno con nuovi eventi itineranti a Bari, Bologna e Padova. «L’iniziativa è nata per celebrare la “transizione” 2026 da un anno intenso e indimenticabile, quello di GO! 2025 Capitale Europea della Cultura a Nova Gorica e Gorizia, al 2027 che si preannuncia altrettanto speciale, l’anno di Pordenone Capitale Italiana della Cultura – spiega il Vicepresidente e Assessore regionale alla Cultura e allo Sport Mario Anzil – Sarà un viaggio itinerante attraverso l’Italia per far conoscere questa sequenza speciale delle Capitali della Cultura: un binomio senza precedenti, in Italia come in Europa, che testimonia l’ottimo stato di salute della cultura in Friuli Venezia Giulia». Gli eventi di Capitali sono organizzati in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Gorizia e Pordenone, attraverso la collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it. Spiega il direttore artistico di Capitali, Massimiliano Finazzer Flory che «Capitali non sono solo le città, lo diventano quelle comunità che investono sulla conoscenza e sui “capitali umani”. Se per capitale si intende un insieme di risorse atto a produrre ricchezza, le nostre Capitali sono allora le idee di una linea continua, attraverso la cultura. Il nostro progetto si snoderà per un viaggio favoloso in questa Italia che c’è».