Saldi estivi 2026 a Milano, ufficiale la data d’inizio: il 4 Luglio

La stagione degli sconti estivi a Milano e in tutta la Lombardia è alle porte: il via ufficiale è fissato per sabato 4 luglio 2026. Da questa data, i commercianti potranno applicare i ribassi di fine stagione sulle collezioni attuali.
La partenza rispetta la delibera regionale che stabilisce l’inizio dei saldi estivi per il primo sabato del mese di luglio. Lo shopping a prezzi ridotti durerà esattamente 60 giorni, concludendosi all’inizio di settembre.
Il divieto di promozioni e gli obblighi sui cartellini
Per garantire la trasparenza del mercato, la normativa prevede regole precise sia per i negozianti sia per i consumatori:
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Stop alle vendite promozionali: Nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi (quindi a partire dai primi di giugno) è assolutamente vietato per i negozianti effettuare promozioni anticipate sui capi stagionali.
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Trasparenza dei prezzi: Sui cartellini della merce esposta deve essere indicato chiaramente il prezzo originale e la percentuale di sconto applicata. L’indicazione del prezzo finale scontato è invece facoltativa, sebbene consigliata per facilitare il cliente.
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Onestà e verificabilità: I commercianti sono tenuti a fornire informazioni reali e non ingannevoli, sia all’interno dei locali sia nelle pubblicità. Devono inoltre poter dimostrare la veridicità dello sconto in caso di controlli.
Separazione della merce e gestione dei capi difettosi
Per evitare qualsiasi tipo di confusione durante gli acquisti, la legge prevede ulteriori tutele:
Disposizione nei negozi: Gli articoli in saldo devono essere fisicamente separati da quelli a prezzo pieno. Se lo spazio non lo consente, il negoziante deve utilizzare cartelli chiari che non lascino spazio a dubbi.
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Cambi e rimborsi: Se un prodotto acquistato dovesse rivelarsi difettoso, il codice del consumo tutela il cliente. Presentando lo scontrino (che è sempre fondamentale conservare), si ha il diritto di richiedere la sostituzione del capo o il rimborso della cifra versata.
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