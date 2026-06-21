Saldi estivi 2026 a Milano, ufficiale la data d’inizio: il 4 Luglio

Trasparenza dei prezzi: Sui cartellini della merce esposta deve essere indicato chiaramente il prezzo originale e la percentuale di sconto applicata. L’indicazione del prezzo finale scontato è invece facoltativa, sebbene consigliata per facilitare il cliente.

Onestà e verificabilità: I commercianti sono tenuti a fornire informazioni reali e non ingannevoli, sia all’interno dei locali sia nelle pubblicità. Devono inoltre poter dimostrare la veridicità dello sconto in caso di controlli.