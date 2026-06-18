Palazzo Reale, Milano: apre al pubblico “The Breach”, mostra inedita site- specific di Paolo Troilo

La storia del Palazzo Reale di Milano diventa fonte d’ispirazione per una mostra site-specific che porta le suggestive opere del pittore Paolo Troilo – inventore del finger painting iperrealista – nelle stanze dell’Appartamento dei Principi, dal 18 giugno al 13 settembre 2026.

Promosso da Comune di Milano-Cultura, prodotto e organizzato da Palazzo Reale e Nobile Agency, con la curatela del critico Marco Meneguzzo e il contributo scientifico di Domenico Piraina, Direttore di Palazzo Reale, e Simone Percacciolo, Responsabile della Valorizzazione, “The Breach. Il muro rompe il silenzio” è un progetto inedito in cui Troilo dialoga con la storia e l’architettura del Palazzo utilizzando le dita come pennelli.

“Con questa mostra Paolo Troilo entra nelle stanze di Palazzo Reale e ne raccoglie le storie, trasformandole in immagini capaci di parlare al presente. The Breach è un progetto che mette in dialogo arte contemporanea, memoria e identità, invitando il pubblico a guardare questi spazi con occhi nuovi.” Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano

Reinterpretando le tappezzerie di Palazzo Reale, firmate dalla stessa antica tessitura Rubelli che realizzò gli originali, Troilo crea opere ispirate ai protagonisti della storia del luogo che diventano brecce, varchi temporali che connettono passato e presente.

“È nell’Appartamento dei Principi del Palazzo Reale di Milano che Troilo “fa breccia”. Un’emozione costantemente riproposta in ogni stanza, ammantata di riferimenti colti, storici, critici e morali derivati dal luogo precipuo in cui ha agito. Ha scelto per ciascuna delle stanze un tema, un soggetto, un motivo, ora dirompente, ora più riflessivo, ora addirittura intimistico mescolando sapientemente spettacolarità e retorica, significante e significato e raggiungendo un risultato di grande equilibrio tra le varie componenti. Le brecce di Paolo Troilo per un attimo hanno svelato ciò che sta dietro l’apparenza, oltre la parete.”

Marco Meneguzzo

Attraverso le opere in mostra a parlare sono infatti la storia dell’edificio e i protagonisti che ne hanno abitato le stanze. Da Leonardo da Vinci a Margherita di Savoia e Maria José, prima e ultima regina consorte d’Italia; dai Visconti, che fecero dell’antico palazzo medievale la sede della loro Signoria, fino a Napoleone Bonaparte, che qui volle la Reggia del suo Regno d’Italia: un coro polifonico di voci che evocano le glorie passate e insieme sollevano interrogativi sulla complessità del nostro mondo.

“Gli hanno cambiato il colore, li hanno vestiti, rivestiti, colpiti con pugni e martelli, alcuni perfino con la testa” commenta l’artista osservando i muri delle stanze del Palazzo. “Li hanno accarezzati e magari, mentre lo facevano, gli hanno confidato pensieri troppo personali per farlo con altri. Davanti a loro hanno mangiato, litigato, creato, hanno fatto l’amore, hanno deciso tra pace o guerra. Perché si fidavano della loro integrità, del loro silenzio. Ed è proprio immaginando di poter rompere quel loro silenzio che ho lavorato a THE

BREACH, un progetto dedicato alle stanze dell’Appartamento dei Principi del Palazzo Reale di Milano.”

Paolo Troilo

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In allegato per praticità il comunicato stampa con il percorso di allestimento della mostra.



TROILO

THE BREACH. IL MURO ROMPE IL SILENZIO

MILANO | PALAZZO REALE

Piazza del Duomo 12

Dal 18 giugno al 13 settembre 2026

Ingresso gratuito

ORARI MOSTRA

Martedì – mercoledì – venerdì – sabato – domenica 10:00 – 19:00

Giovedì 10:00 – 22:30

L’ingresso alla mostra è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura

Lunedì chiuso