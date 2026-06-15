Infrastrutture, Mit: 600 mln a Lombardia e Veneto per opere Olimpiadi-rpt

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Destinati al completamento del finanziamento di 8 opere

Nell’ambito delle risorse del “Fondo Investimenti” del ministero dell’economia e delle finanze destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una quota consistente – pari a complessivi 591,6 milioni di euro – è stata destinata al completamento del finanziamento di 8 opere stradali e ferroviarie già ricomprese nel “Piano delle opere olimpiche”.

“Il ministro Salvini – sottolinea il Mit in una nota – ha espressamente chiesto di completare 5 opere in Lombardia per le quali sono destinati 287,6 milioni di euro, a fronte di valore complessivo di oltre 673 milioni, e 3 interventi in Veneto con uno stanziamento di 304 milioni di euro per un valore complessivo di oltre 985 milioni. Salvini esprime soddisfazione e ribadisce come le Olimpiadi, oltre ad essere state un successo riconosciuto a livello mondiale, lasceranno in eredità opere e strutture per tutti i cittadini”.

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