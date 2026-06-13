Milanesiana: all’Istituto dei Ciechi di Milano “Lo specchio di Borges. La storia di un libro e della biblioteca illimitata”

Domenica 14 giugno La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi per la prima volta all’Istituto dei Ciechi di Milano

con

MASSIMILIANO FINAZZER FLORY

Tra le pagine di Borges

SERGIO SCAPPINI alla fisarmonica

Musiche di Astor Piazzolla

Il 14 giugno, La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, per la prima volta all’Istituto dei Ciechi di Milano (Via Vivaio, 7), omaggia Jorge Louis Borges nell’anniversario della sua scomparsa (14 giugno 1986 – 14 giugno 2026) con l’evento “LO SPECCHIO DI BORGES”.

Lo scrittore argentino attraversò la lunga esperienza della cecità facendone una dimensione centrale della propria immaginazione letteraria.

L’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory accompagna il pubblico tra le pagine dello scrittore argentino con “Lo specchio di Borges. La storia di un libro e della biblioteca illimitata“, affiancato da Sergio Scappini alla fisarmonica e dalle musiche del compianto Astor Piazzolla.

L’appuntamento comincia alle ore 21.00. In collaborazione con Nazione Verde.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/lo-specchio-di-borges-tickets-1987813859765

BIOGRAFIE

Massimiliano Finazzer Flory

Massimiliano Finazzer Flory è attore, regista teatrale e cinematografico e produttore, tra i principali promotori della lingua italiana all’estero. Ha rappresentato i suoi spettacoli in oltre 30 Paesi, distinguendosi per format innovativi che attualizzano la storia dell’arte. Per Rai Cinema ha diretto e prodotto diversi film, tra cui Essere Leonardo da Vinci, pluripremiato negli Stati Uniti, Ali dorate, La musa inquieta, Dante, per nostra fortuna (2021), Un coach come padre e Altri Comizi d’Amore (2022). Tra i film più recenti figurano Nel tuo occhio (2025) e Operazione Batiscafo Trieste (2026).

In teatro ha debuttato al Piccolo Teatro di Milano nel 2005 e ha portato i suoi spettacoli in importanti sedi, tra cui Teatro La Fenice di Venezia, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Parma, oltre a città come New York, Washington, Tokyo, Il Cairo e Sydney. La sua ricerca artistica si concentra su grandi figure della cultura, tra cui Dante, Leonardo, Manzoni, Verdi, Marinetti e Borges.

È stato direttore artistico di numerosi progetti culturali, tra cui Il gioco serio dell’arte a Palazzo Barberini, Dante in Duomo e il Maggio Manzoniano. Dal 2008 al 2010 è stato Assessore alla Cultura del Comune di Milano e ha curato importanti celebrazioni istituzionali, come il Centenario dell’Università Statale di Milano (2022–2024) e il Festival della Mitologia a Villa Arconati.

Premiato con la medaglia d’oro alla carriera dalla Camera dei Deputati, nel 2024 si è esibito al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica. Nel 2025 ha ricevuto il Tourism Awards per Dante per i borghi. Nel 2026 dirige Leonardo in Castello ed è Consigliere di Amministrazione della Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.

Sergio Scappini

Sergio Scappini, “il maestro italiano della fisarmonica”. È stato titolare della prima cattedra di fisarmonica in Italia al Conservatorio Rossini di Pesaro. Ha collaborato con la Roland Europe alla creazione del V-accordion, la prima fisarmonica virtuale al mondo, della quale è stato testimonial. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali. È vincitore del concorso per fisarmonicista di palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano. È stato docente e coordinatore disciplinare “Fisarmonica” del Conservatorio di Milano.

Elisabetta Sgarbi

Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, Elisabetta Sgarbi ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore Generale e Direttore Editoriale. È inoltre Presidente di Oblomov Edizioni e Direttore Responsabile della rivista “linus”. Ha ideato, e da 27 anni ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e linus – Festival del Fumetto, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti festival internazionali del Cinema. Il suo film più recente è L’isola degli idealisti, in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco, prodotto da BibiFilm e Betty Wrong, con Rai Cinema, distribuito da Fandango. Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio È bello perdersi, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, Bianca Luce Nera. Nel 2022 ha pubblicato insieme a Margutta 86 il singolo “È così” di Luca Barbarossa e Extraliscio, seguito dall’album di Extraliscio Romantic Robot. È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. Per la sua attività culturale ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra. È membro, su nomina del Pontefice Francesco I, della Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.

La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, giunta alla 27esima edizione, attraversa 18 città in tutta Italia con oltre 60 appuntamenti, intrecciando come da sua vocazione, letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto in un percorso che negli anni ha delineato un’identità unica e sempre contemporanea.

“IL DESIDERIO E LA LEGGE” è il tema di questa 27esima edizione, due forze opposte ma profondamente intrecciate, il cui rapporto si impone come una delle questioni più vive del nostro tempo, un terreno fertile di interrogazione sui confini, morali e territoriali, l’autodisciplina, la libertà e la responsabilità.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata da Franco Achilli per rappresentare l’intreccio tra Desiderio e Legge: il fiore e il suo profumo evocano attrazione, movimento e immaginazione, mentre le spine e la struttura cristallizzata richiamano il limite, la norma e il rischio. Non c’è opposizione tra i due poli, perché è proprio la Legge a dare forma al Desiderio, rendendolo percepibile, intenso e significativo.

L’edizione è dedicata a Daniela Benelli e Dario Salvetti, scomparsi nel 2025, due persone che hanno visto nascere La Milanesiana e l’hanno amata e arricchita con il loro lavoro e la loro passione, e a Giorgio Gosetti, direttore del Noir in Festival e amico de La Milanesiana.

Con il suo sguardo libero, trasversale e sempre in movimento, La Milanesiana rinnova la propria vocazione a leggere il presente attraverso la forza delle idee, delle arti e della parola, continuando a rappresentare un laboratorio culturale vivo, originale e in costante evoluzione. Il programma è disponibile sul sito ufficiale.

La Milanesiana è organizzata da Fondazione Elisabetta Sgarbi e Imarts International Music and Arts, con il Patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia.

Main Sponsor de La Milanesiana: A2A, Intesa Sanpaolo, Volvo Car Italia, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Banca popolare di Milano, Comune di Bormio, Comune di Livigno, Nazione Verde, Grafica Veneta S.p.a.

Partner de La Milanesiana: Burgo Group Spa, FNM, Almo Collegio Borromeo, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, La Venaria Reale, Praia Resort Group, MM SPA, Fondazione AEM, Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, Odissea Cinema, LCA Studio Legale, Corriere della Sera.

La Milanesiana ringrazia: Comune di Ascoli Piceno, Comune di Seregno, Comune di Alessandria, Comune di Colle Val D’Elsa, Comune di Sondrio, Comune di Viareggio, Comune di Crotone, Comune di Gatteo a Mare, Comune di Cervia, Comune di Longiano, Comune di Fidenza, Piccolo Teatro di Milano, Anteo Palazzo del Cinema, Humanitas, Spazio Teatro No’hma, Fondazione Marche Cultura, Impresa edile Gaspari Gabriele, Fainplast srl, Turla, Circolo Cultural-Mente Insieme, Fondazione Ascoli Cultura, Fondazione Umberto Eco, Fondazione Elisabetta Sgarbi, Fodnazione Cavallini Sgarbi, Betty Wrong, CiaccioArte, @Video, Studio Toffoletto De Luca Tamajo, Studio Volpatti, Salone Internazionale del Libro di Torino, Noir in Festival, Feltrinelli, A+G, Galleria Ceribelli, Ornella Bramani, Errestampa, Acinque, Rotary Club Bormio Contea, Comunità montana Alta Valtellina, BPER Banca, Bim Adda, Parco Nazionale dello Stelvio, Levissima, Prometeica, Braulio.

LA MILANESIANA 2026

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