Lavori infrastrutturali: treni sospesi per un mese tra Milano, Lecco e Como

Importanti modifiche alla circolazione ferroviaria in Lombardia a causa di lavori di potenziamento e manutenzione della rete svolti da RFI. Dal 7 giugno al 5 luglio 2026 sono previste interruzioni sulle linee S7 e Como-Molteno-Lecco. Per ridurre i disagi, Trenord ha programmato un servizio di bus sostitutivi per oltre 57mila km e ha predisposto personale di assistenza nelle stazioni chiave.
Tutti gli orari aggiornati di treni e bus sono consultabili nella sezione “Cantieri” del sito trenord.it e sull’App Trenord.
Fase 1: dal 7 giugno al 5 luglio 2026
Durante questo periodo la circolazione subisce le seguenti variazioni:
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Linea S7 Milano-Molteno-Lecco: i treni circolano regolarmente solo nel tratto fra Milano e Triuggio. Nella tratta interrotta fra Triuggio e Lecco è attivo un servizio sostitutivo con bus.
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Linea Como-Molteno-Lecco: il servizio ferroviario è completamente sospeso. I bus sostitutivi coprono la tratta fra Como Camerlata e Molteno. Per proseguire da Molteno a Lecco, i passeggeri possono utilizzare i bus della linea S7.
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Collegamenti da e per Como Camerlata: i viaggiatori possono utilizzare i treni della linea S11 (per Como San Giovanni) o della linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago.
Nelle stazioni di Triuggio e Lecco è presente personale di Assistenza&Controllo, Security e di biglietteria per supportare i clienti.
Fase 2: dal 7 settembre 2026 ad agosto 2027
Un secondo cantiere, legato alla realizzazione dell’autostrada Pedemontana, fermerà la circolazione per circa un anno sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco nel tratto Triuggio-Villasanta.
La mobilità sarà garantita attraverso questo piano differenziato:
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Servizio ferroviario: i treni viaggiano regolarmente tra Triuggio e Lecco. Tra Milano e Villasanta il servizio è attivo con la frequenza di una corsa ogni ora.
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Bus sostitutivi: * Attivi sulla tratta Triuggio-Villasanta per servire le stazioni intermedie di Buttafava, Biassono Lesmo e Macherio Canonica.
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Attivi sul tragitto Triuggio-Arcore per permettere l’interscambio con i treni della linea S8 Milano-Carnate-Lecco.
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Potenziamento linee alternative: nei giorni feriali viene ripristinato il servizio ferroviario sulla linea Seregno-Carnate, con fermate a Macherio Sovico e Lesmo.
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