Teatro Arcimboldi – GENESIS One Night with the Orchestra – 13 giugno 2026

Cultura e spettacolo
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Il 13 Giugno 2026 il TAM Teatro Arcimboldi si accenderà per un’esperienza sinfonico-rock senza precedenti: “GENESIS – One Night with the Orchestra” un omaggio monumentale al repertorio della storica band inglese, ripensato per grande orchestra e coro.

I GENESIS, nati nel 1967, nella prima metà degli anni Settanta furono tra gli interpreti assoluti del rock progressivo britannico. Protagonista della serata sarà la Nova Amadeus Chamber Rock: un’orchestra di 70 elementi con coro di cantanti professionisti, diretta dal Maestro Stefano Sovrani. 
Nel corso del concerto, l’orchestra verrà raggiunta da un supergruppo rock composto da celebri artisti e session man italiani, con due ospiti d’eccezione: Martin Levac, il più acclamato interprete al mondo del repertorio GENESIS, e Nick D’Virgilio, già batterista dei GENESIS.
A condurre, e soprattutto raccontare, l’evento sarà Carlo Massarini. 

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