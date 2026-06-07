Due nuovi mercati agricoli in Largo Augusto e Via Sacco

Due nuovi mercati agricoli in città: la Giunta di Palazzo Marino ha approvato l’istituzione, in via sperimentale per i prossimi due anni, di un mercato agricolo tra via Verziere e largo Augusto (Municipio 1) e di uno in via Sacco (Municipio 7), entrambi gestiti dal Consorzio Agrituristico Mantovano, che ha tra i suoi associati diverse aziende agricole e agrituristiche lombarde.

I mercati contadini con vendita diretta dei produttori agricoli in città – riferisce l’amministrazione – salgono quindi a 12, diffusi in diversi Municipi: largo Augusto, piazza Sant’Eustorgio, via Ansperto, piazza San Nazaro in Brolo, piazza Santa Francesca Romana, piazza Santa Maria del Suffragio, via Lomellina, via Ripamonti-via Ferrari, piazza Berlinguer, via Sacco, piazza Gramsci, piazzale Principessa Clotilde. “Forse non tutti sanno che Milano è la seconda città agricola in Italia – spiega la vicesindaca con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo –. Anche per questo, continuiamo a lavorare per valorizzare la relazione virtuosa tra città e campagna, un impegno che portiamo avanti con grande determinazione.

I mercati agricoli sono un esempio concreto che offre l’occasione di conoscere la storica vocazione agricola della nostra città, con uno strumento che è insieme antico e moderno: i mercati sono luoghi certamente del commercio, che sempre di più vengono vissuti come luoghi di incontro, relazione e conoscenza, promuovendo sane abitudini alimentari. Sostenere le economie agricole locali e rafforzare la dimensione di prossimità del commercio nei quartieri permette anche di richiamare i principi di una alimentazione sana e sostenibile. I mercati agricoli sono tutti importanti, ma una menzione particolare la riservo a quello di largo Augusto, perché torniamo ad avere il Mercato del Verziere, che storicamente rappresenta uno dei principali punti di incontro tra Milano e il suo sistema agricolo”. I mercati di via Verziere-largo Augusto e di via Sacco saranno inaugurati nelle prossime settimane; si svolgeranno rispettivamente il giovedì e il martedì dalle 6.30 alle 14 e prevedono anche la collaborazione con enti del Terzo settore che realizzeranno progetti all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale, come servizi di consegna a domicilio dei prodotti acquistati utilizzando mobilità dolce e cargo bike e l’introduzione del “carrello sospeso”, destinato alla raccolta di generi alimentari da donare all’Hub di Aiuto Alimentare del Municipio 1, oltre alla diffusione di materiale informativo per sensibilizzare cittadini e cittadine sui temi dello spreco alimentare.

“L’avvio nei giardini di Ibva in via Santa Croce permette al progetto Mercato Agricolo Solidando di ripartire con cadenza settimanale, per rispondere in modo nuovo ai bisogni alimentari coniugando sostenibilità e solidarietà – aggiunge Edoardo Conte, Vicepresidente del Consorzio Agrituristico Mantovano –. Nell’ambito della Food Policy del Comune di Milano abbiamo condiviso l’impegno con Fondazione Ibva, Solidando, Mercato Contadino, il coordinamento dei Gruppi d’Acquisto lombardi Pesce d’Aprile e la Comunità del Cibo del Parco Sud Milano, prende forma nei Municipi 1 e 7 un progetto che unisce vendita diretta da parte di piccoli produttori agricoli, contrasto allo spreco e approvvigionamento solidale, educazione alimentare, valorizzazione delle filiere locali e ricerca, con una collaborazione con l’Università Cattolica di Milano sull’evoluzione dei consumi e sul ruolo dei mercati agricoli nella città contemporanea.

Siamo grati al Comune di Milano e all’Area Food Policy per aver riconosciuto il valore di questa iniziativa e per averne accompagnato lo sviluppo. Il nostro obiettivo è contribuire a rendere Milano un modello sempre più avanzato di politica alimentare urbana: una città in cui il mercato agricolo diventa anche strumento sociale, educativo e ambientale”.