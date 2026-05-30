Chiusura della stazione M2 di Crescenzago per tutta l’estate: percorsi alternativi e bus sostitutivi

Dall’8 giugno al 13 settembre, la stazione di Crescenzago (M2) rimarrà chiusa per importanti lavori di accessibilità. Gli interventi prevedono la predisposizione per un nuovo ascensore e l’installazione di percorsi tattili per persone con disabilità visiva.

Durante questo periodo, i treni della linea verde salteranno la fermata di Crescenzago. Le stazioni d’appoggio principali dotate di ascensori e montascale saranno Cimiano e Cascina Gobba (il cui stato di funzionamento è verificabile in tempo reale sul sito o app ATM).

Come spostarsi tra le stazioni vicine

Per muoversi tra Crescenzago e le fermate limitrofe della metropolitana, sono attive diverse linee di superficie:

Tra Crescenzago e Cascina Gobba: bus 44 (via Palmanova) oppure bus 54 (via Rizzoli).

Tra Crescenzago e Cimiano: bus 54 (via Rizzoli o via Don Calabria).

Nota sull’accessibilità del sottopasso: Il sottopassaggio tra via Palmanova, via Rubino e via Rizzoli resterà aperto, ma non sarà accessibile alle persone in carrozzina a causa della chiusura della rampa di via Rubino per esigenze di cantiere. Dal lato di via Palmanova: utilizzare il bus 44 verso Cascina Gobba.

Dal lato di via Rizzoli: utilizzare il bus 44 (per Cascina Gobba) o il bus 54 (per Cascina Gobba o Cimiano).

Guida ai percorsi alternativi quartiere per quartiere

Per ridurre al minimo i disagi, ecco le combinazioni di bus consigliate in base alla zona di partenza:

Zona di partenza Linee di superficie disponibili Stazione M1/M2 di destinazione Gorla, Ponte Nuovo, Precotto, Crescenzago Bus 44 Bus 51 Bus 53 Cascina Gobba (M2) Cimiano (M2) Udine o Lambrate (M2) Via Rizzoli – via Civitavecchia Bus 54 Cimiano, Cascina Gobba o Udine (M2) Quartiere Adriano Bus 56 Bus 86 + 44 Bus 86 + 54 Bus 86 Loreto (M1/M2) Cascina Gobba (M2) Cimiano (M2) Precotto (M1)

Servizio di superficie notturno

Anche la mobilità notturna subisce alcune variazioni per garantire i collegamenti:

Bus Q44 (linea di quartiere): dopo le ore 22:00, il bus 44 viene sostituito dalla linea a chiamata Q44 , che copre la zona tra Crescenzago, Gorla e Turro con fermate vicino alle stazioni della metropolitana.

Bus notturno NM2: la linea sostitutiva notturna della M2 continuerà a svolgere il suo servizio regolare tutte le notti, effettuando normalmente la fermata a Crescenzago anche durante il periodo di chiusura della stazione sotterranea.