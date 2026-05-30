Chiusura della stazione M2 di Crescenzago per tutta l’estate: percorsi alternativi e bus sostitutivi

Dall’8 giugno al 13 settembre, la stazione di Crescenzago (M2) rimarrà chiusa per importanti lavori di accessibilità. Gli interventi prevedono la predisposizione per un nuovo ascensore e l’installazione di percorsi tattili per persone con disabilità visiva.
Durante questo periodo, i treni della linea verde salteranno la fermata di Crescenzago. Le stazioni d’appoggio principali dotate di ascensori e montascale saranno Cimiano e Cascina Gobba (il cui stato di funzionamento è verificabile in tempo reale sul sito o app ATM).
Come spostarsi tra le stazioni vicine
Per muoversi tra Crescenzago e le fermate limitrofe della metropolitana, sono attive diverse linee di superficie:
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Tra Crescenzago e Cascina Gobba: bus 44 (via Palmanova) oppure bus 54 (via Rizzoli).
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Tra Crescenzago e Cimiano: bus 54 (via Rizzoli o via Don Calabria).
Nota sull’accessibilità del sottopasso: Il sottopassaggio tra via Palmanova, via Rubino e via Rizzoli resterà aperto, ma non sarà accessibile alle persone in carrozzina a causa della chiusura della rampa di via Rubino per esigenze di cantiere.
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Dal lato di via Palmanova: utilizzare il bus 44 verso Cascina Gobba.
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Dal lato di via Rizzoli: utilizzare il bus 44 (per Cascina Gobba) o il bus 54 (per Cascina Gobba o Cimiano).
Guida ai percorsi alternativi quartiere per quartiere
Per ridurre al minimo i disagi, ecco le combinazioni di bus consigliate in base alla zona di partenza:
|Zona di partenza
|Linee di superficie disponibili
|Stazione M1/M2 di destinazione
|Gorla, Ponte Nuovo, Precotto, Crescenzago
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Bus 44
Bus 51
Bus 53
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Cascina Gobba (M2)
Cimiano (M2)
Udine o Lambrate (M2)
|Via Rizzoli – via Civitavecchia
|Bus 54
|Cimiano, Cascina Gobba o Udine (M2)
|Quartiere Adriano
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Bus 56
Bus 86 + 44
Bus 86 + 54
Bus 86
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Loreto (M1/M2)
Cascina Gobba (M2)
Cimiano (M2)
Precotto (M1)
Servizio di superficie notturno
Anche la mobilità notturna subisce alcune variazioni per garantire i collegamenti:
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Bus Q44 (linea di quartiere): dopo le ore 22:00, il bus 44 viene sostituito dalla linea a chiamata Q44, che copre la zona tra Crescenzago, Gorla e Turro con fermate vicino alle stazioni della metropolitana.
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Bus notturno NM2: la linea sostitutiva notturna della M2 continuerà a svolgere il suo servizio regolare tutte le notti, effettuando normalmente la fermata a Crescenzago anche durante il periodo di chiusura della stazione sotterranea.
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