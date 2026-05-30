Area stazione Certosa: 276 identificati e attivati presidi mobili

Quasi 280 persone identificate, di cui otto sottoposte a misure di prevenzione, tre accompagnate in Questura per accertamenti e un uomo denunciato per evasione.

È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio di questa notte nell’area della stazione di Milano Certosa e nelle zone limitrofe e che ha coinvolto personale della Polizia di Stato e della Polizia Ferroviaria, con il supporto dei contingenti di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

L’operazione è stata pianificata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per garantire una continuità nell’azione di prevenzione, nella stessa area sono stati inoltre attivati i presìdi mobili della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, strutturati come un ulteriore punto di riferimento diretto per i residenti del quartiere.

