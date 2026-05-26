Elezioni Comunali: i commenti di Tajani, Donzelli, Salvini

Tajani “A Reggio Calabria stravince il candidato sindaco di Forza Italia Ciccio Cannizzaro. E’ la sintesi di una tornata elettorale che ha visto il centrodestra uscire consolidato nei consensi. E Forza Italia cresce ovunque. Si illudeva chi riteneva la sinistra pronta a diventare forza trainante del Paese. Buon lavoro a tutti gli eletti”. Lo afferma il vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani.

Donzelli “Noi aspettiamo e rispettiamo sempre il parere dei cittadini e normalmente dalle elezioni amministrative non è mai utile trarre un risultato nazionale. Prendo atto però che la Schlein aveva dichiarato ‘da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni’, il messaggio è arrivato. Andiamo avanti così perché mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza”. Lo ha detto il responsabile Organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, commentando l’esito della tornata di amministrative.

Salvini “Avanza il centrodestra, la Lega conferma e conquista sindaci in tutta Italia”. Lo scrive sui social il segretario leghista Mattteo Salvini, ringraziando “per la fiducia” gli elettori che si sono recati alle urne per le amministrative in diversi comuni italiani.