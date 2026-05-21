Giro d’Italia a Milano: le strade chiuse e gli orari della tappa

Milano
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Domenica 24 maggio si corre la 15ª tappa del Giro d’Italia. La corsa affronterà un circuito cittadino lungo le strade di Milano, comportando modifiche alla viabilità e chiusure al traffico.

La carovana rosa del Giro d’Italia si appresta a fare il suo ritorno a Milano. Domenica 24 maggio è infatti in programma la frazione Voghera-Milano, quindicesima tappa della competizione: un percorso di 157 chilometri con appena 200 metri di dislivello complessivo, disegnato su misura per i velocisti e con un probabile arrivo in volata.

La parte finale della corsa si svilupperà interamente all’interno di un circuito cittadino di 16 chilometri, che i corridori dovranno ripetere per quattro volte prima del traguardo.

Il percorso cittadino e le vie interessate

I ciclisti faranno il loro ingresso a Milano arrivando da sud. Le prime vie interessate dal passaggio della corsa saranno:

  • Via Chiesa Rossa

  • Via Meneghino

  • Via Lorenzo Valla

  • Via Lampedusa

  • Via Carlo Bazzi

Da questo punto prenderà il via il circuito finale vero e proprio. Il gruppo dei corridori attraverserà in successione le seguenti strade e piazze:

  • Viale Toscana, viale Isonzo, viale Umbria, viale Piceno e viale Abruzzi, fino a raggiungere piazzale Loreto.

  • Il tracciato proseguirà poi lungo corso Buenos Aires e via Palestro.

  • Successivamente, la corsa svolterà in via San Damiano, attraversando via Mascagni, via Bianca Maria, viale Regina Margherita, via Spartaco e via Maestri Campionesi.

  • Infine, i ciclisti si reimmetteranno su viale Umbria, effettuando una deviazione verso piazza Belfanti prima di ricominciare l’anello cittadino.

Il traguardo finale e l’arrivo della tappa sono previsti nei pressi di via Palestro.

Gli orari del passaggio e dell’arrivo

Il transito della carovana e la chiusura delle strade dipenderanno dalla velocità media mantenuta dai corridori durante la frazione. Secondo la cronotabella ufficiale del Giro d’Italia, le previsioni indicano i seguenti orari indicativi:

Evento Orario previsto
Ingresso della corsa a Milano Tra le 15:35 e le 15:40
Arrivo della tappa (zona via Palestro) Tra le 17:07 e le 17:24

Nota per i residenti: Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e ai divieti di sosta che verranno posizionati lungo tutto il percorso del circuito nelle ore precedenti la manifestazione.

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