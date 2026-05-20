La Lombardia è la prima regione d’Italia per il gioco: 3,82 miliardi spesi nel 2025

Secondo l’Indice Regionale del Gioco di Casinos.com, la Lombardia registra 81 punti su 100, quasi dieci di vantaggio sul Lazio. Da sola copre quasi un quinto della spesa al gioco nazionale.

La Lombardia è la regione italiana dove il gioco pesa di più, sia in termini di spesa effettiva sia di interesse online. Lo certifica l’Indice Regionale del Gioco (IRG) 2026, lo studio esclusivo realizzato da Casinos.com , che incrocia i dati ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul gioco pubblico con i volumi di ricerca rilevati da Google Trends sulle query “sala slot”, “sala scommesse” e “casino online”.

Con un punteggio di 81 su 100, la Lombardia guida la classifica nazionale con quasi dieci punti di vantaggio sul Lazio, secondo classificato a quota 71,49. Un distacco che non è solo statistico: è il riflesso di una densità commerciale, di un bacino demografico e di un’infrastruttura di gioco che nessun’altra regione italiana è in grado di replicare.

Indice Regionale del Gioco (IRG) 2026 – La classifica completa

3,82 miliardi spesi: quasi un quinto della spesa al gioco nazionale

Nel 2025 in Italia si è giocato per 165 miliardi di euro, con entrate erariali per 11,4 miliardi e una spesa effettiva netta (somma giocata meno vincite restituite) pari a circa 22 miliardi. La sola Lombardia vale 3,82 miliardi di questa spesa, quasi il 18% del totale nazionale, e nessuna altra regione si avvicina a questo volume: la Campania si ferma a 2,69 miliardi, il Lazio a 2,14.

Il primato lombardo non si limita ai numeri economici. Sul fronte delle ricerche online, la regione registra il punteggio massimo (100 su 100) alla query “sala slot”, a pari merito con il Veneto. Un dato che conferma come l’interesse digitale in Lombardia viaggi di pari passo con il peso economico del settore, allineando comportamenti reali e ricerche in rete.

Scommesse sportive, l’unico fronte dove la Lombardia non domina

L’unico ambito in cui Milano e provincia non dettano legge è quello delle scommesse sportive. Sulla query “sala scommesse” la Lombardia registra 43 su 100, un valore in linea con quello di Sicilia, Emilia-Romagna e Marche. Il primato qui spetta al Lazio, che tocca il massimo storico di 100 punti grazie al peso di Roma, delle sue tifoserie e di una concentrazione di sale scommesse senza equivalenti in Italia.

Anche sul casinò online la Lombardia (62) cede il passo: il primato è della Valle d’Aosta (100), che sconta una spesa fisica marginale ma esprime l’interesse digitale più intenso del Paese.

Il contesto: due Italie del gioco

L’Indice Regionale del Gioco 2026 rivela una geografia del gambling tricolore più sfaccettata di quanto i soli numeri economici suggeriscano. Dove si gioca di più non coincide quasi mai con dove si cerca di più: esistono regioni che spendono cifre enormi senza mai cercare il gioco online, e altre che lo cercano ossessivamente pur muovendo volumi modesti. Due Italie sovrapposte, quasi invisibili nei dati aggregati.

La Lombardia rappresenta il caso opposto: una regione dove spesa e ricerche convergono, dove il peso economico del settore trova un corrispettivo coerente nell’interesse digitale. Un equilibrio che, nel panorama nazionale, riguarda solo i grandi mercati storici del gioco.