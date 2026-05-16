Giovedì 21 maggio, alle ore 18.30, a Casa Manzoni, l’incontro “Alberto Arbasino: vita, morte e miracoli dell’Anonimo lombardo”.

Da Le piccole vacanze a Fratelli d’Italia, da Anonimo lombardo a La bella di Lodi, i titoli di alcuni dei libri di Alberto Arbasino (1930-2020) hanno accompagnato un lungo tratto di storia italiana e, quasi sempre, ce l’hanno svelata sotto la pelle facilmente usurabile della cronaca e del costume. Pur allergico all’autocelebrazione (parola d’ordine: low profile), venne anche per lui il momento di raccontarsi e lo fece in una gustosa e meticolosa Autocronologia, curata da Raffaele Manica, che torna adesso per Adelphi.

Nell’incontro, Manica sarà affiancato da Giorgio Pinotti, storico editor della casa editrice; insieme ripercorreranno tappe, svolte, segreti, passioni e opinioni dello scrittore che, partendo da Voghera, raccontò il mondo e i suoi protagonisti.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti, e verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Circolo dei lettori