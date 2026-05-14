Il territorio punta su IA, talenti e innovazione: patto tra Assolombarda e università

Attualità
Milano PostLeave a Comment on Il territorio punta su IA, talenti e innovazione: patto tra Assolombarda e università

Al centro dell’accordo firmato oggi: competenze innovative e di IA, trasferimento tecnologico e progettualità per la competitività del territorio, come l’housing per studenti e lavoratori. L’hackaton “forgIA Academy Contest” e il progetto AI 100% tra le nuove iniziative in avvio.

Assolombarda e i Rettori delle principali Università del territorio hanno firmato oggi il nuovo Accordo Quadro 2026-2029, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra sistema accademico e mondo produttivo, consolidando una vera e propria cerniera strategica tra formazione, ricerca, innovazione e impresa.

A sottoscrivere l’intesa sono stati Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, Agostino Santoni, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Education, Università e Ricerca, insieme a Elena Beccalli, Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Billari, Rettore Università Commerciale Luigi Bocconi; Marina Brambilla, Rettrice Università degli Studi di Milano; Valentina Garavaglia, Rettrice IULM; Felice Enrico Gherlone, Rettore Università Vita-Salute San Raffaele; Marco Orlandi, Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca; Alessandro Reali, Rettore Università degli Studi di Pavia; Donatella Sciuto, Rettrice Politecnico di Milano; Luigi Maria Terracciano, Rettore Humanitas University.

 L’accordo rinnova e amplia una collaborazione avviata nel 2016 e si inserisce nella strategia di sviluppo dell’ecosistema territoriale del ‘quadrilatero’ formato da Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, puntando su 3 ambiti principalil’allineamento tra offerta formativa e fabbisogni delle imprese, attraverso la diffusione delle competenze digitali e dell’intelligenza artificiale nei percorsi universitari; il sostegno al trasferimento tecnologico e alla ricerca applicata, ad esempio disseminando i risultati della ricerca e dell’innovazione tecnologica e promuovendo la nuova imprenditorialità, in particolare le start-up innovativelo sviluppo di progettualità condivise per l’attrattività e la crescita del territorio, attivando sinergie di collaborazione, in relazione alle sfide poste dall’attuale scenario competitivo: a titolo esemplificativo, la residenzialità per studenti e lavoratori.

L’accordo nasce in un contesto in cui la disponibilità di competenze rappresenta una delle principali sfide per il sistema economico. Nel quadrilatero di Assolombarda i laureati STEM sono oggi 59.400, in crescita del 25,6% rispetto al 2014, ma soltanto il 2% riguarda competenze ICT. Parallelamente, nel 2025 il 45,6% del personale ricercato dalle imprese del territorio risulta di difficile reperimento, quota che sale al 54% per i profili tecnici e al 45,2% per manager e specialisti.

Con questo accordo rafforziamo un’alleanza strategica tra università e sistema produttivo, fondamentale per la competitività internazionale del nostro territorio – ha dichiarato Alvise BiffiPresidente di Assolombarda –. Milano e la Lombardia hanno tutte le caratteristiche per affermarsi come uno dei grandi hub europei dell’innovazione: università di eccellenza, imprese leader negli investimenti in ricerca e sviluppo e un ecosistema dinamico e interdisciplinare. Ma per competere con i principali ecosistemi internazionali dobbiamo investire ancora di più sulla filiera ricerca-formazione-innovazione e sulla capacità di attrarre talenti. Oggi solo il 34,3% dei giovani lombardi tra i 30 e i 34 anni è laureato, contro percentuali vicine al 60% in territori europei concorrenti. Allo stesso tempo, il 61% della popolazione possiede competenze digitali almeno di base, ancora lontano dall’obiettivo europeo dell’80% entro il 2030. Per questo è decisivo costruire percorsi sempre più integrati tra formazione e impresa, accelerando anche la diffusione delle competenze legate all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie come l’IA, che saranno determinanti per il futuro della nostra economia e del nostro tessuto industriale”.

“Con la firma di oggi consolidiamo un modello di collaborazione strutturata e continuativa tra università e imprese, indispensabile per affrontare le grandi trasformazioni tecnologiche e industriali in corso – ha dichiarato Agostino SantoniVicepresidente di Assolombarda con delega a Education, Università e Ricerca –. Oggi l’innovazione nasce sempre più dalla capacità di mettere in rete competenze, ricerca e know-how: nessuna impresa può affrontare da sola la crescente complessità dei mercati e delle tecnologie. È qui che l’open innovation diventa una leva strategica di competitività. Per questo vogliamo rafforzare ulteriormente il ponte tra accademia e sistema produttivo, favorendo collaborazioni multidisciplinari, trasferimento tecnologico, dottorati industriali e progettualità condivise capaci di trasformare conoscenza e ricerca in crescita, innovazione e sviluppo per il territorio”.

Tra le nuove iniziative che prenderanno forma anche grazie all’accordo figura il progetto “forgIA Academy Contest”un hackathon promosso da Assolombarda per mettere in connessione imprese, università e studenti nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali. L’iniziativa coinvolgerà aziende, atenei e gruppi di studenti universitari chiamati a lavorare su challenge concrete proposte dal mondo produttivo, favorendo allo stesso tempo orientamento, placement e trasferimento di competenze. Il progetto punta a valorizzare casi applicativi di AI nelle imprese, consolidare la partnership con il sistema universitario del territorio e creare nuove occasioni di collaborazione tra docenti, studenti e aziende, anche in ottica di recruiting e sviluppo di ulteriori attività di ricerca e innovazione.

Tra le progettualità ricomprese nella partnership con le università anche “AI 100%”iniziativa di Assolombarda dedicata alla diffusione delle competenze sull’intelligenza artificiale e alla sensibilizzazione delle imprese e delle nuove generazioni sulle opportunità offerte dalle tecnologie emergenti, con l’obiettivo di accompagnare il sistema produttivo nell’evoluzione digitale e rafforzare la competitività del territorio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.