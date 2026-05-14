Parchi, De Chirico(FI): piante devastate da parassiti ma verdi pensano a Tel Aviv

“Sto ricevendo centinaia di telefonate, mail e messaggi di milanesi preoccupati per la diffusione incontrastata dell’insetto ‘Cocciniglia giapponese’ che sta infestando gli alberi sparsi in tutta Milano. E mi segnalano anche che molte piante attaccate l’anno scorso sono ormai rinsecchite. Di per sé, l’insetto non dovrebbe uccidere le piante, ma succhiandone la ninfa – mi hanno spiegato – se la pianta è già debole non riesce a sopravvivere. Regione Lombardia ha diffuso le linee guida su come intervenire, ma il Comune di Milano non pare in grado di contrastare la diffusione dell’insetto. Vista la diffusione del parassita è facile pensare che ci saranno grossi problemi per la resistenza degli alberi che, nel luglio 2022, ha già subito un colpo difficile da assorbire. I Verdi che siedono a Palazzo Marino, in giunta e in consiglio, sarebbe bene che si occupassero un po’ di più di un grave problema che affligge la città e meno del gemellaggio con Tel Aviv che non appassiona certo i milanesi che invece frequentano i parchi e sono molto preoccupati. È già finita, se mai fosse iniziata, l’attenzione al cambiamento climatico da parte di questa giunta? Perché meno piante significa più riscaldamento terrestre e vista la proliferazione delle isole di calore non è di certo un bene. Se poi ci aggiungiamo il tema dei forasacchi il quadro è tutt’altro che verde”. Lo dichiara Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia.

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