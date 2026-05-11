TuttoFood 2026: l’innovazione alimentare va in scena a Milano

Oltre 200 eventi in quattro giorni, 80 Paesi presenti e più di 4 mila top buyer da tutto il mondo. Dall’11 al 14 maggio, Fiera Milano Rho ospita un palinsesto diffuso di conferenze, degustazioni e show cooking, confermandosi il centro nevralgico della filiera agroalimentare globale.

I numeri dell’evento

La manifestazione si estende su 10 padiglioni (85 mila metri quadrati) e si prepara ad accogliere:

5 mila espositori pronti a presentare le ultime novità del settore.

100 mila visitatori attesi da 80 nazioni.

4 mila top buyer, di cui oltre 200 selezionati tramite la rete estera di ICE-Agenzia.

Eccellenze e territori: show cooking e convegni

Grazie alla sinergia con Origin (Associazione dei Consorzi di tutela DOP e IGP) e la Federazione Italiana Cuochi, la fiera metterà in scena la qualità dei territori. Le regioni italiane — tra cui Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte e Veneto — si alterneranno a rappresentanze europee come Catalogna e Tessaglia.

L’assessore Beduschi ha evidenziato come l’evento sia il punto di partenza per un modello europeo di valorizzazione delle Indicazioni Geografiche. Con 891 prodotti certificati e un sistema che vale 20,7 miliardi di euro, l’Italia si conferma leader della “Dop Economy”, con la Lombardia nel ruolo di motore trainante.

Le innovazioni tecnologiche del 2026

Tra le novità più rilevanti di questa edizione spicca lo shop digitale realizzato con l’Università di Parma e lo spin-off T-ool. Attraverso sofisticati sistemi di face monitoring ed eye tracking, verrà analizzato il gradimento dei consumatori verso prodotti orientati alla sostenibilità socio-ambientale.

Da non perdere inoltre:

Tutto fruit & veg: un’area dedicata alle nuove traiettorie del settore ortofrutticolo.

Fresh & produce retail Europe observatory: un workshop dedicato alla “quarta gamma” e alla gestione del valore lungo la filiera.

Esordio Arepo: per la prima volta, l’Associazione delle Regioni europee per i prodotti di origine organizzerà una premiere internazionale dedicata alle eccellenze locali.

Premi e networking globale

La fiera darà ampio spazio ai riconoscimenti con il Better future award (innovazione e responsabilità sociale) e gli Alimentando awards. Debutta infine la Global sourcing experience, un programma esclusivo che guiderà buyer e distributori alla scoperta di prodotti internazionali ad alto potenziale, offrendo una panoramica completa sulle trasformazioni in atto nel settore.