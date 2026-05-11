Dedicati a Fiorella Ghilardotti i Giardini di Via Don Giuseppe del Corno a Crescenzago

Milano ha ricordato la dirigente sindacalista e politica Fiorella Ghilardotti, segretaria cittadina della Cisl e prima donna alla guida della Regione Lombardia dal 1992 al 1994. A lei sono stati intitolati i giardini pubblici tra via don Giuseppe Del Corno nel quartiere di Crescenzago.

Una cerimonia partecipata ha accompagnato la scopertura della targa, che riporta la dicitura “dirigente sindacale e politica”, a sintetizzare un percorso segnato dall’impegno nel mondo del lavoro e nelle istituzioni.

L’intitolazione nasce su proposta dell’associazione Ghilardotti, accolta dalla Giunta comunale attraverso il Municipio 2, e restituisce alla città la memoria di una figura centrale nella storia sindacale e politica milanese e lombarda.

Nata nel 1946 in provincia di Cremona e laureata in Economia e commercio all’Università Cattolica di Milano, Ghilardotti muove i primi passi all’Enaip, per poi diventare dirigente della Cisl, fino a ricoprire il ruolo di segretaria milanese della CISL. Nel 1990 l’ingresso in Consiglio regionale e, dal 1992 al 1994, la presidenza della Regione Lombardia con una giunta di minoranza di centrosinistra, diventando la prima e unica donna a guidare l’istituzione regionale.

Dopo l’esperienza in Regione, il percorso europeo: eletta al Parlamento europeo nel 1994 e riconfermata nel 1999, è stata anche presidente della Commissione Donne del Partito socialista europeo dal 1997 al 2004. Nel 2003 ha portato per la prima volta all’attenzione del Parlamento europeo una relazione sul bilancio di genere, introducendo un nuovo approccio all’analisi delle politiche pubbliche. Muore prematuramente a Milano nel 2005.