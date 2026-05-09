Confagricoltura Milano, Meloni: settore sempre più centrale anche per nostra sicurezza

L’agricoltura per noi “è un settore che è sempre più centrale per la nostra vita, per la nostra economia, per la nostra identità, ma aggiungo anche per la nostra sicurezza”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’incontro organizzato da Confagricoltura in Triennale, dal titolo ‘L’agricoltura, il futuro’.

Nel suo saluto alla platea degli agricoltori, Meloni ha ripercorsi i provvedimenti portati avanti dal Governo per il settore e ha evidenziato, tra le altre cose, come “il tema della sovranità alimentare come risorsa strategica alla quale l’Europa non può e non deve rinunciare”. “Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un’Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l’energia alla Russia, le materie prime alla Cina – ha detto -. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale, se tu non controlli le cose fondamentali” e “dipendi da chiunque altro nel mondo, non te lo puoi permettere”. “Viviamo dei tempi che non sono semplici non lo sono per chi produce, ma nemmeno per chi governa – ha detto in un altro passaggio Meloni – e in un tempo come questi le poche certezze che si hanno diventano ancora più importanti: l’agricoltura è una di queste”.

Tra i provvedimenti ricordati dal presidente del Consiglio per la tutela del settore, la lotta alle frodi e contraffazioni e all’agropirateria. “Ci siamo impegnati a proteggere i nostri prodotti dall’italian sounding e dalla concorrenza sleale perché dietro a ogni etichetta che non corrisponde al vero si nasconde un danno”. Da parte di Meloni anche un accenno alla crisi internazionale e alle ripercussioni della chiusura dello stretto di Hormuz: “L’Italia sta lavorando incessantemente per favorire una descalation nella regione”, ha assicurato. Tra le “tante sfide” a livello europeo poi “la sospensione del sistema degli Ets che gonfia artificialmente i prezzi dell’energia tra i diversi Stati membri” e “la questione dei fertilizzanti”.