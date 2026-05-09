Percorsi di benessere nei musei lombardi per persone con demenza e caregiver

Il progetto “Creative Age – Musei e arte per l’Alzheimer”, promosso dall’associazione Airalzh, approda ufficialmente in Lombardia. L’iniziativa coinvolge i musei delle province di Bergamo, Brescia e Pavia, dove operatori appositamente formati accompagneranno le persone affette da demenza e i loro caregiver in un’esperienza dedicata alla cura e alla socialità.

Il programma prevede percorsi mirati che alternano l’osservazione condivisa delle opere d’arte a momenti di attività partecipativa, stimolando la creatività e il benessere emotivo. Il progetto gode del patrocinio di Regione Lombardia e vede la partecipazione attiva della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo.