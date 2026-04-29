Regione, borse di studio in memoria di Sergio Ramelli e Fausto e Iaio

È stata approvata ieri in Giunta regionale la delibera con la quale sono stati promossi, in convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale, alcuni progetti scolastici in materia di sicurezza. Tra questi, uno in particolare riguarda l’istituzione di borse di studio in memoria di Sergio Ramelli e Fausto e Iaio.

“È passato ormai mezzo secolo – spiega Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia – dall’uccisione di questi tre ragazzi, morti per le loro idee per mano di chi non la pensava come loro. È sempre stata mia intenzione portare in politica lo spirito della pacificazione.

Solo coloro, che appartengono alla mia generazione e hanno visto, come me, morire ragazzi e amici colpevoli solamente di difendere le proprie idee, può comprendere la sofferenza, la follia e la crudeltà di quei terribili momenti. Altro che i ‘Formidabili anni’, come li definiva Mario Capanna. Tutt’oggi entrare nell’istituto Molinari, dove Sergio studiava, è un’impresa ardua. Lo scorso anno, in occasione dell’inaugurazione di una targa a lui dedicata, alla presenza anche di rappresentanti del Governo, tra i quali il sottosegretario all’istruzione Paola Frassinetti, per consentire la posa della targa è dovuta intervenire la forza pubblica. Domani ricorre l’anniversario della morte di Ramelli, vittima della violenza politica, assassinato da suoi coetanei, studenti appartenenti ad avanguardia operaia.

Qualche settimana fa è stato quello dell’assassinio di Fausto e Iaio, morti anche loro a 18 anni senza un perché. Sono contento – conclude La Russa – che il progetto di queste borse di studio sia stato approvato in concomitanza con queste ricorrenze. Spero che questo possa contribuire a costruire un clima di distensione affinché, come riporta l’art. 11 della nostra Costituzione, ognuno abbia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.