Da Panathlon Milano e Provveditorato impegno per sport in carceri

Un particolare apprezzamento da parte di Regione Lombardia per la convenzione fra Panathlon Club Milano e Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria che prevede lo sviluppo e il potenziamento dell’attività sportiva negli istituti penitenziari dell’area milanese.

L’accordo è stato sottoscritto dal presidente del Panathlon Club Milano, Filippo Grassia, e dal Provveditore Maria Milano Franco d’Aragona, presente il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi. L’intesa prevede il miglioramento delle infrastrutture, l’organizzazione di momenti formativi e la diffusione della cultura sportiva anche tra il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La convenzione è stata illustrata nel corso della serata organizzata a Milano presso ‘InGalera’, il primo ed unico ristorante in Italia realizzato in un carcere e aperto al pubblico.

“Lo sport negli istituti penitenziari – ha sottolineato Picchi- rappresenta una componente essenziale dei percorsi di cura e di reinserimento sociale. In un contesto come quello carcerario, che limita la libertà di movimento e presenta molteplici complessità, l’attività sportiva diventa uno strumento concreto per favorire equilibrio fisico ed emotivo”.

“Lo sport – ha proseguito – aiuta a superare barriere e pregiudizi, sostiene la gestione delle emozioni e apre alla possibilità di costruire relazioni. È anche una via di riscatto: a volte basta vincere una partita – qualunque sia la disciplina – per ritrovare fiducia nelle proprie capacità e intravvedere la possibilità di un nuovo inizio”.

Hanno partecipato alla presentazione dell’accordo anche Maria Milano Franco d’Aragona provveditore Amministrazione Penitenziaria della Lombardia; Luigi Pagano, garante dei diritti delle persone private della libertà a Milano; Rocco Giorgianni, segretario generale Fondazione Milan; Alberto Di Cataldo, direttore Dipartimento Risorse umane e Organizzazione, direttore Protezione Civile, vice direttore generale aggiunto Città Metropolitana di Milano.

E ancora Daniele Cassioli, campione del Mondo paralimpico di Sci Nautico; Rossella Padula, Ufficio Affari Generali del Provveditorato, Giorgio Leggieri direttore della Casa Reclusione Bollate, Claudia Giordani, Medaglia d’argento Olimpiadi Innsbruck, già vice presidente CONI e attuale Referente per Milano.