Il commento di Luciano: anticipi della 34a giornata di serie A

Buongiorno e buona domenica ai lettori, entriamo nel rush finale di questo campionato, con una miccia accesa sull’indagine in corso sull’operato del designatore arbitrale Rocchi. Lasciamo da parte, per ora, le ipotesi e le amarezze riguardo un calcio sempre più malato e sempre meno credibile, sperando quantomeno di vedere concludere almeno il torneo con una parvenza di normalità, nonostante le spie accese in sala comando.

Ieri e venerdì si sono disputati 4 anticipi della 34a giornata, a partire dalla gara del Maradona dove in realtà gara non c’è stata, tra Napoli e Cremonese.

Sabato, la Roma è andata a spadroneggiare sul campo del Bologna, riavvicinandosi nuovamente alla zona Champions. Nelle altre due, successo del Parma sul Pisa e pareggio in bianco in H.Verona-Lecce.

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Napoli-Cremonese 4-0

Dopo il misero raccolto (1 punto) nelle ultime due partite contro Parma e Lazio, la squadra di Conte reagisce e torna alla vittoria, portandosi momentaneamente a -9 dall’Inter e, soprattutto, a +11 sul quinto posto. Al Maradona vanno in gol McTominay, De Bruyne e Alisson Santos. Completa il tabellino un’autorete di Terracciano. Sul 4-0 McTominay si fa parare un rigore da Audero.

Bologna-Roma 0-2

Tre punti pesanti. Il bottino dei giallorossi di ritorno dalla trasferta emiliana garantisce un ottimo week end a Gasperini, che fa un balzo in avanti e soffia sul collo di Spalletti e dei suoi bianconeri, che si giocano stasera uno sprint decisivo in casa del Milan. Malen sblocca il risultato al 7′, nel recupero del primo tempo El Aynaoui raddoppia. Il Bologna, protagonista di una prova opaca, colpisce una traversa clamorosa con Orsolini nella ripresa, ma deve arrendersi. Roma momentaneamente a -2 dalla Juventus.

H.Verona-Lecce 0-0

Nulla di fatto al Bentegodi, in una gara dai risvolti tecnici tutt’altro che indimenticabili. Belghali, Akpa Akpro e Banda pericolosi, annullato al 95′ un gol a Edmundsson per carica su Falcone. L’Hellas non è ancora retrocesso matematicamente, così come il Pisa.

Parma-Pisa 1-0

In attesa di ufficializzare i vincitori del torneo, la matematica irrompe al Tardini: il Parma batte il Pisa ed è aritmeticamente salvo. Cuesta stende Hiljemark grazie al gol del solito Elphege, che sigla la rete decisiva all’82° minuto di gioco. La compagine ducale è salva. Il Pisa recrimina per gli errori del primo tempo e fra qualche ora potrebbe arrivare l’ufficialità della retrocessione in Serie B in base ai risultati altrui.

Oggi, due match catturano in assoluto l’attenzione degli sportivi: quello delle 18 a Torino, dove l’Inter indosserà tappi virtuali nelle orecchie per non distrarsi con le voci sugli arbitri, cercando di concentrare il massimo sforzo sul Torino per superarlo e ristabilire le distanze di +12 rispetto al Napoli, vincente sulla Cremonese. E in serata, quello tra Milan e Juventus che potrebbe dire cose importanti sul quarto posto, utile per la Champions. Se vincesse la squadra di Spalletti, aggancerebbe i rossoneri in terza posizione, a 3 punti dal Napoli secondo e ormai certo della qualificazione. In caso di vittoria rossonera, invece, potrebbe complicarsi la situazione per la Juventus, costretta a guardarsi le spalle da una Roma a -3, che è sembrata riprendere intensità e convinzione.

Fiorentina-Sassuolo e Genoa-Como le altre due partite in calendario per la domenica, e chiuderanno poi la 34a i due posticipi domani: Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese.

Buon pomeriggio a tutti!