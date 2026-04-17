Stramilano 2026: domenica 3 maggio la 53° edizione

Domenica 3 maggio Milano ospiterà la 53esima edizione della Stramilano, la storica manifestazione podistica che si snoderà tra le vie del centro.

Madrina dell’evento per il 2026 sarà la pattinatrice azzurra Francesca Lollobrigida, reduce dai due ori conquistati ai recenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

La manifestazione conferma la sua formula classica suddivisa in tre percorsi. Alle 8:30 da piazza Castello scatterà la Stramilano Half Marathon, la mezza maratona da 21,097 km riservata ai professionisti, che ha già fatto registrare il tutto esaurito con 10.000 iscritti. Alle 10.00, da piazza Duomo, partirà la 10 km non competitiva, seguita alle 10.30 dalla Stramilanina di 5 km dedicata a bambini e famiglie. Entrambe le corse amatoriali si concluderanno all’Arco della Pace.

“La Stramilano racconta l’identità della nostra città e continua a unire generazioni diverse nel segno della partecipazione”, ha commentato l’assessore allo Sport Martina Riva. Sulla stessa linea Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, che ha sottolineato come l’evento valorizzi “lo sport come fattore di aggregazione sociale”. L’organizzazione, guidata dal presidente Michele Mesto e dal vicepresidente Andrea Alzati, si avvale del supporto di Esercito, Aeronautica Militare e Carabinieri, oltre alla presenza di Croce Rossa Italiana per l’assistenza sanitaria nel Villaggio degli Atleti. Come ogni anno, la corsa sosterrà diverse realtà solidali, tra cui Abio, Dutur Claun, Cooperativa Fabula, Africa&Sport, Le Gocce, City Angels e Bistari Bistari Kalika.

“Stramilano rappresenta da sempre l’anima sportiva della nostra città: un appuntamento che unisce tradizione, entusiasmo e senso di comunità – hanno affermato Mesto e Alzati – Ogni anno restiamo colpiti dall’energia sprigionata dalle migliaia di partecipanti, che trasforma questa giornata in una grande festa popolare fatta di sport, inclusione e passione. Il nostro impegno è quello di rendere l’esperienza accessibile e coinvolgente per tutti, dai runner esperti alle famiglie, dai bambini ai gruppi di amici che scelgono di vivere insieme un momento speciale per la città. Un ringraziamento particolare va ai volontari e ai partner che ci consentono di migliorare costantemente l’organizzazione e di mantenere vivo il valore di un evento che è, prima di tutto, patrimonio condiviso di Milano.”

Come ogni anno, la corsa sosterrà diverse realtà solidali, tra cui Abio, Dutur Claun, Cooperativa Fabula, Africa&Sport, Le Gocce, City Angels e Bistari Bistari Kalika.