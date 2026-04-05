Lombardia – Porte aperte in 9 case museo per la seconda edizione delle Giornate internazionali

Seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museo

Dalla casa del Mantegna alla Collezione Paolo VI: nove tesori lombardi da scoprire

L’iniziativa si terrà in tutto il mondo il 18 e 19 aprile

Sono nove le realtà della Lombardia che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. L’iniziativa si terrà il 18 e 19 aprile 2026 e vedrà, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni. Fino al 15 aprile, su www.casedellamemoria.it, saranno aperte le prenotazioni per il pubblico, per poter visitare i luoghi dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia.

Come da format, all’iniziativa sono state infatti invitate ad aderire tutte le case, i luoghi abitati dai grandi, i musei che testimoniano l’attività letteraria, artistica o musicale dei personaggi illustri internazionali. Le due giornate vedranno tutti i continenti uniti nel segno della cultura e della memoria alla scoperta di piccole abitazioni o ville monumentali, studi d’artista e veri e propri musei, residenze stabili, “rifugi” estivi, case di collezionisti, dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia.

«Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo – ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Le Giornate Internazionali sono uno strumento eccezionale in questa direzione». «Quella del 18 e 19 aprile non è solo un’apertura al pubblico – ha spiegato il vicepresidente Marco Capaccioli – ma un atto di affermazione culturale. Vogliamo dimostrare che esiste una rete solida e coordinata che permette di scoprire i nostri territori e la nostra storia in modo nuovo».

Ecco tutte le realtà della Lombardia che aderiscono all’iniziativa.

A Milano, domenica 19 si potrà visitare l’Atelier Vincenzo Balena, nello storico quartiere di Crescenzago accompagnati dall’artista, mentre Villa Bernasconi – La casa che parla di Cernobbio, in provincia di Como, sarà aperta nei due giorni a ingresso ridotto. Partecipa anche la Casa del Mantegna di Mantova dove si potrà visitare la mostra “Incombenza della pittura: Opere del Premio Bugatti-Segantini”. In provincia di Brescia, il 18 aprile, la Collezione Paolo VI – Arte contemporanea di Concesio ospita la conferenza “Il Santo e lo Scultore – Presentazione del libro a cura di Arturo Bodini e Stefano Bodini”, mentre la Casa Museo di Ugo Da Como a Lonato del Garda propone nei due giorni visite guidate speciali condotte dai conservatori del museo (prenotazione obbligatoria). A Cremona la Fondazione Mario Coppetti sarà aperta con ingresso libero; in provincia, il Museo Diotti a Casalmaggiore mette in calendario per sabato 18 una visita guidata a cura del direttore dedicata alla casa di Giuseppe Diotti (su prenotazione) e domenica 19 sarà aperto il Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli. Infine, la Villa Monastero di Varenna (Lecco), dove sarà disponibile un approfondimento sugli alpinisti Marco e Rosa De Marchi.

L’evento è promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, che mette in rete 120 case museo italiane, on il patrocinio del Ministero della Cultura, con il supporto e la collaborazione dei comitati Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom International, Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Italia e TgR Rai. Per la Toscana, vede UniCoop Firenze come sponsor tecnico e si tiene nell’ambito del progetto Memorie di Cultura, realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Atelier Vicenzo Balena

Via Pietro della Valle, 11 – 20132 Milano

Email: vincenzobalena@gmail.com

Telefono: 3331601673; 3396145864

Sito web: www.vincenzobalena.it

Date di apertura: 19 aprile 2026 ore 10:00-12:30 e 15:00-18:30.

Programma: la giornata internazionale delle Case dei personaggi illustri ospita lo scultore Vincenzo Balena proponendo un percorso artistico all’interno al suo Atelier, importante lavanderia degli anni trenta, nello storico quartiere di Crescenzago. Il pubblico, attraverso prenotazione, verrà introdotto in un percorso di particolare intensità artistica accompagnato dallo stesso Vincenzo Balena.

Come raggiungere l’Atelier: autobus 56 fermata via Giulietti e MM2 fermata Crescenzago

Prenotazione: messaggio cell. 3331601673 – 3396145864 mail vincenzobalenamilano@gmail.com

Casa del Mantegna

Via Acerbi n. 47 – 46100 Mantova

Email: alexia.leone@provincia.mantova.it

Telefono: 0376 357520

Sito web: www.casadelmantegna.it

Facebook: /

Instagram: /

Descrizione: complesso architettonico che Andrea Mantegna ha voluto progettare perché fosse insieme sua abitazione e bottega. Mantegna certamente vi abitò poco prima del 1496 ed almeno sino al 1502. Oggi, proprietà della Provincia di Mantova, la Casa ospita mostre ed eventi culturali.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero – Mostra “Incombenza della pittura: Opere del Premio Bugatti-Segantini”

Programma: dal 3 Aprile al 3 maggio Casa del Mantegna ospiterà la mostra. L’ingresso sarà gratuito tutti i giorni. Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Casa Museo di Ugo Da Como

Via Rocca 2 – 25017 Lonato del Garda (Bs)

Email: stefanolusardi1972@gmail.com

Telefono: 338 6137225 / 340 2210183

Sito web: www.roccadilonato.it

Facebook: roccadilonatomuseo

Instagram: roccadilonatomuseo

Descrizione: dimora che riflette il gusto dell’abitare tra ‘800 e ‘900. Comprende oltre 20 ambienti arredati e una Biblioteca monumentale che vanta una collezione di oltre 50.000 titoli.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita – visita guidata esperienziale alla Casa Museo di Ugo Da Como

Programma: visite guidate speciali condotte dai conservatori del museo alle ore 11, 15 e 17. L’ingresso alla struttura per l’occasione avrà un prezzo speciale ridotto di 8 euro. Prenotazione obbligatoria.

Collezione Paolo VI – Arte Contemporanea

Via Marconi 15 – 25062 Concesio (Bs)

Email: comunicazione@collezionepaolovi.it

Telefono: 3756183686

Sito web: https://www.collezionepaolovi.it/

Facebook: https://www.facebook.com/collezionepaolovi

Instagram: https://www.instagram.com/collezionepaolovi/

Descrizione: raccolta di opere frutto del rapporto amicale che Papa Paolo VI intrattenne con gli artisti del suo tempo. Conserva lavori del ’900 di autori come Matisse, Chagall, Picasso, Dalí, de Chirico, Morandi e Fontana.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: conferenza “Il Santo e lo Scultore – Presentazione del libro a cura di Arturo Bodini e Stefano Bodini”

Programma: sabato 18 Aprile ore 16: presentazione del libro che ricostruisce il rapporto tra Papa Paolo VI e Floriano Bodini, testimoniando il riavvicinamento tra Chiesa e arte contemporanea. Evento gratuito.

Fondazione Mario Coppetti

Via Chiara Novella, 17 – 26100 Cremona

Email: fondazionemariocoppetti@gmail.com

Telefono: 0372 38779

Sito web: https://www.fondazionecoppetti.it/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079326177198

Instagram: https://www.instagram.com/fondazionemariocoppetti

Descrizione: volti, corpi, bozzetti e statue levigate nel marmo bianco: tutto è rimasto così come Mario Coppetti l’ha lasciato. La Fondazione mantiene vivo il ricordo dell’artista (1913-2018) e dei valori di libertà e giustizia che ha servito per tutta la vita.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero. Alla scoperta della Fondazione Mario Coppetti

Programma: visita alla Fondazione Coppetti nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 Aprile dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.

Museo Diotti

Via Formis 17; Casalmaggiore 26041

Email: r.ronda@comune.casalmaggiore.cr.it

Telefono: 0375 200416

Sito web: www.museodiotti.it

Facebook: Museo Diotti

Instagram: museodiotti

Descrizione: il pittore Giuseppe Diotti fece appositamente ristrutturare il palazzo che oggi ospita il Museo a lui dedicato. Oltre alla produzione del Diotti, il Museo documenta l’evoluzione dell’arte nel territorio dalla metà del Settecento a oggi.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (La casa del pittore Giuseppe Diotti (1789-1846))

Programma: sabato 18 aprile alle ore 14:30 visita guidata a cura del Direttore dedicata alla casa di Giuseppe Diotti. Accesso gratuito esclusivamente su prenotazione entro venerdì 17 aprile (museo.diotti@comune.casalmaggiore.cr.it).

Museo Ponchielliano

Via Amilcare Ponchielli, 17 – 26024 Paderno Ponchielli (Cr)

Email: francesca.capelli.edmus@gmail.com

Telefono: 3296006366

Sito web: https://www.comunedipadernoponchielli.cr.it/it/page/museo-ponchielliano

Facebook: Museo Ponchielliano – Paderno Ponchielli

Instagram: museoponchielliano

Descrizione: il Museo Ponchelliano è allestito all’interno della casa natale del celebre compositore Amilcare Ponchielli (1834-1886). Vi sono custoditi arredi e strumenti musicali originali, manoscritti, libretti d’opera delle prime rappresentazioni, spartiti e fotografie.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita e concerto. Maratona Organistica – II edizione

Programma: il Museo Ponchielliano sarà aperto domenica 19 Aprile dalle ore 14 alle ore 20. Contestualmente, nella vicina Chiesa di San Dalmazio, si svolgerà la Maratona Organistica allo storico organo Inzoli inaugurato nel 1873 da Amilcare Ponchielli.

Villa Bernasconi – La Casa che parla

Largo Campanini 2; Cernobbio, 22012

Email: martina.zappambulso@comune.cernobbio.co.it

Telefono: 3474671525

Sito web: https://www.villabernasconi.eu/

Facebook: lavillabernasconi

Instagram: villabernasconi