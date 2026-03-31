Via Lazzaro Palazzi: 20 auto vandalizzate nella notte

Risveglio difficile per i residenti di via Lazzaro Palazzi, in zona Porta Venezia, dove domenica notte oltre 20 auto sono state vandalizzate. Ignoti hanno preso di mira i veicoli parcheggiati lungo la via, rompendo finestrini, parabrezza e specchietti e rubando all’interno di alcune automobili.

La scena che si è presentata è quella di vetri sparsi sull’asfalto e abitacoli rovistati, con danni diffusi lungo buona parte della via. Tra i residenti cresce la già nota preoccupazione per i problemi di sicurezza della zona: diversi segnalano episodi simili già avvenuti e chiedono maggiori controlli nelle ore notturne, come accaduto per Viale Vittorio Veneto, dove negli ultimi mesi (è stata attivata proprio una raccolta firme con oltre 3000 adesioni, per chiedere all’amministrazione di aumentare la sicurezza e il decoro.

Le foto ci sono state inviate questa mattina da un residente, in allegato alla testimonianza. Le targhe dei veicoli sono state censurate.

da un post di Milanobelladadio