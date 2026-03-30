“Dante, l’uomo dietro il poeta” al Teatro della Quattordicesima: un viaggio emozionante alla scoperta di Alighieri

Venerdì 10 Aprile, il Teatro della Quattordicesima ospita una doppia replica dello spettacolo che spoglia il Sommo Poeta della sua austerità accademica per rivelarne fragilità e passioni.

Il mito si fa uomo, il poeta si fa carne. Venerdì 10 Aprile, il Teatro della Quattordicesima di Milano (Via Oglio, 18) si prepara ad accogliere “Dante, l’uomo dietro il poeta”, una produzione firmata dall’Associazione Culturale Liberarte che promette di restituire al pubblico un ritratto inedito e profondamente vivo di Dante Alighieri.

L’appuntamento milanese si articolerà in una doppia replica pensata per coinvolgere diverse generazioni: una matinée alle ore 11:00 dedicata esclusivamente alle scuole e una serale alle ore 21:00 aperta a tutto il pubblico.

Lo Spettacolo: Oltre la Cattedra

Lontano dalla polvere delle analisi accademiche, lo spettacolo esplora il viaggio umano di Dante, concentrandosi sulle sue insicurezze, il legame viscerale con Beatrice e i conflitti interiori che hanno preceduto la nascita del genio letterario. In scena, il pubblico non troverà solo il “Padre della lingua italiana”, ma un uomo capace di amare, soffrire e lottare, rendendo la sua figura straordinariamente attuale.

La messa in scena, diretta da Marco Arbau, si distingue per un linguaggio contemporaneo e dinamico. La narrazione si sviluppa attraverso un intreccio suggestivo di prosa, danza, musiche originali e combattimenti scenici medievali dal vivo, offrendo un’esperienza sensoriale ad alto impatto visivo.

Il Cast e la Produzione

Sul palco, Jacopo Siccardi veste i panni di Dante, affiancato da Beatrice Frattini nel ruolo di Beatrice e Emanuele Franco in quello di Virgilio. Il testo, scritto a quattro mani da Siccardi e Frattini, poggia su una scenografia essenziale che lascia spazio all’intensità emotiva delle interpretazioni. Già apprezzato in diversi teatri italiani, il progetto vanta dal 2025 il sostegno di ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), a conferma del suo alto valore culturale e pedagogico.

Informazioni e Biglietteria

I biglietti per la replica serale sono disponibili per l’acquisto online sul sito ufficiale del teatro e presso i canali di vendita autorizzati, con prezzi che variano dai 25 euro del secondo settore ai 30 euro della poltronissima.