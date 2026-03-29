Yes Cup 2026: torna a Milano il più grande torneo internazionale di calcio giovanile in Italia

Torna a Milano il più grande torneo internazionale di calcio giovanile in Italia: la Yes Cup 2026, quinta edizione. Evento capace di coinvolgere l’intera città dal 2 al 5 aprile. Saranno ben 16 i centri sportivi milanesi e dell’area periferica, pronti ad ospitare le gare.

In questo nuovo anno 2026 le Nazioni rappresentare saranno 24 contro le 18 della scorsa edizione. Tra le novità spiccano Giappone, Hong Kong, Cile e Islanda. Le squadre saranno suddivise in 14 categorie: 10 maschili e 4 femminili (dagli u8 agli u19). Saranno 49 le squadre proveniente dall’estero. 618 partite con oltre 4500 giovani atleti. La cerimonia inaugurale si terrà allo Stadio Giuseppe Meazza, la “Scala del Calcio”.

Le Nazioni presenti:

Italia, Scozia, Olanda, Danimarca, Polonia, Inghilterra, Germania, Svizzera, Islanda, Hong Kong, Usa, Belgio, Cile, Norvegia, Francia, Giappone, Irlanda, Grecia, Slovacchia, Montenegro, Lituania, Finlandia, Austria, Serbia

Le squadre professioniste Serie A Femminile:

Inter Women, Como Women, Parma Women; Serie B Femminile: Como 1907, Brescia Femminile; Serie A Maschile: Como 1907; Serie Lega Pro Maschile: Pro Patria.

Le squadre della Regione Lombardia presenti

Sesto 2012, Città di Opera, Rogoredo 84, Folgore Legnano, Ac Mazzo 80, San Giuliano City, Briantea, Leonardo Academy, Buccinasco, Visconti, Vibe Ronchese, Victor Rho, Garlasco, Pozzuolo, Magenta, Centro Schiaffino, Accademia Pavese, Zibido San Giacomo, Villapizzone, Legnarello, Seregno, Paullese, Luino, Borghetto Lodigiano, Cisanese, Albuzzano, Polisportiva Vogherese, SS Martiri, Cimiano, Folgore Caratese, Vigor Academy Senago, Castellanzese, Real Trezzano, Fanfulla, Vela Mesero, Baglio II, Morazzone, Palazzolo, Pontevecchio, AL2 Sport, Liscate, Pioltellese, Cesate, Santo Stefano Ticino, Accademia Borgomanero, Biassono, Club Milano, Inverigo, San Vittore Locate, San Colombano, Luisago Grandate, Quinto Romano, Gambolò, Airoldi, Rondinera, Orobica, Rhodense, Pro Sesto, Arsaghese, Lecco Femminile, Cb Academy e San Bernardo.