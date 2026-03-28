Pasqua 2026: le migliori colombe e il rincaro delle uova fino al 19%

Tra uova e colombe, la Pasqua 2026 si conferma una festa “a due velocità” sul fronte dei prezzi. Le uova continuano ad aumentare, anche se meno dello scorso anno, mentre le colombe mostrano una sostanziale stabilità. Ma il dato più evidente resta un altro: le differenze di prezzo sono enormi e spesso poco trasparenti. Se invece sei interessato a sapere quale colomba piace di più ai consumatori, a questo link trovi i risultati del nostro test di assaggio sulle colombe delle marche che si trovano facilmente al supermercato.

Il vero problema? Le differenze di prezzo

Tornando invece ai prezzi, dalla nostra rilevazione in 20 negozi tra Milano e Roma e 10 shop online emerge un quadro chiaro: i rincari non sono uniformi e, soprattutto, non spiegano da soli quanto si spende davvero. Le uova aumentano in media del 3,7%, mentre le colombe restano quasi ferme (+1%). Ma questo dato medio nasconde variazioni molto più marcate su singoli prodotti e marchi, con rincari che possono arrivare fino al 19%.