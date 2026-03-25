Referendum, Rossello (Fi): in Lombardia segnale forte per il SI

“Abbiamo già sottolineato in più occasioni come l’esito del referendum sulla giustizia rappresenti, con grande rammarico, un’occasione perduta per il Paese. La vittoria del Sì avrebbe potuto segnare un reale cambio di passo su una riforma di cui si discute da oltre quarant’anni. Purtroppo, il voto è stato in gran parte interpretato come un giudizio sul Governo. Resta però un dato significativo: il lavoro di Forza Italia, organizzato e coordinato con gli alleati del centrodestra, in particolare sul territorio lombardo, ha contribuito a ottenere un risultato favorevole al Sì, in linea con quanto avvenuto in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un segnale che evidenzia una differenza rispetto al resto del Paese e che non può essere trascurato”. Lo dichiara Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e segretario cittadino di Forza Italia Milano.

“Anche nelle grandi aree urbane, dove si è registrata una netta prevalenza del No – spesso riconducibile a una lettura del referendum come giudizio politico sul Governo – emerge lo stesso fenomeno. Il forte impegno della squadra di Forza Italia durante tutta la campagna elettorale, riconosciuto trasversalmente, ha contribuito ad attenuare il risultato cittadino. Nonostante il No abbia prevalso in quasi tutte le grandi città del Centro-Nord, oltre che a Roma (61%) e a Napoli, dove il risultato è stato quasi plebiscitario, Milano ha contenuto il divario. Nel centro cittadino, inoltre, si è registrata una prevalenza del Sì”, conclude.