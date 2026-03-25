Referendum, Fontana: “C’è un paese che guarda a futuro e uno al passato”

“Evidentemente si è creata una discrasia in questo Paese, c’è un Paese che guarda al futuro che cerca di ammodernare, di rendersi compatibile con le sfide che dovremo affrontare nei confronti del resto del mondo e un Paese che si richiude nel passato, nello stare fermi e non cambiare niente non rendendosi conto che il mondo sta cambiando”.

Lo ha evidenziato il presidente della Regione, Attilio Fontana, commentando l’esito del referendum sulla riforma della giustizia e la vittoria del ‘no’, con il voto in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia che ha visto però prevalere il ‘sì’. “È una considerazione che ancora una volta evidenzia come ci siano due realtà diverse nel Paese”, ha detto ancora Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia.

“Un po’ di delusione c’è – ha concluso – perché mi sembrava che potesse essere l’inizio della fase riformista che stiamo aspettando da tempo”. Fontana ha poi parlato di una “campagna elettorale dove sono state raccontate falsità per bloccare il cambiamento”. “Temo per interesse di partito, di bottega” ha detto.