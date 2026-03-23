Giovani e mondo del lavoro:  il 24 marzo a BASE Milano arrivano Job Starters e Job Meeting

Due occasioni per orientarsi e confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro: Cesop HR Consulting Company presenta a Milano Job Starters e Job Meeting Milano 2026, due eventi pensati per accompagnare i giovani nei momenti chiave delle loro scelte formative e professionali.

Job Starters è un nuovo format dedicato a diplomandi e neo-diplomati che stanno definendo il proprio percorso tra studio e lavoro; Job Meeting Milano, storica career fair giunta alla sua venticinquesima edizione, si rivolge a laureandi e neolaureati under 30. Entrambi gli appuntamenti — patrocinati dal Comune di Milano — si terranno martedì 24 marzo negli spazi di BASE Milano (Via Bergognone 34), una location simbolo della creatività contemporanea e molto frequentata dalla Gen Z. Tra momenti di formazione, confronto con le aziende e occasioni di networking, i partecipanti potranno trovare strumenti concreti per orientarsi e iniziare a costruire il proprio futuro professionale.

Job Starters 2026. Prepararsi al mondo del lavoro | Diplomandi e neo‑diplomati

Dopo il diploma le strade possibili sono tante: continuare a studiare, entrare subito nel mondo del lavoro o scegliere un percorso più pratico e professionalizzante. Job Starters è il nuovo salone di Cesop dedicato proprio a chi sta per concludere la scuola superiore o ha appena conseguito il diploma e vuole orientarsi tra prime esperienze lavorative, percorsi ITS Academy e conoscenza delle aziende.

L’evento offre un’esperienza immersiva per scoprire le proprie inclinazioni, valorizzare le competenze e iniziare a progettare il futuro. Tra workshop, simulazioni di colloqui, CV Check e l’attività dei totem interattivi Unlock Your Bio, curati dagli esperti di Umana, Agenzia per il Lavoro, i partecipanti potranno anche incontrare le aziende per colloqui conoscitivi. L’iniziativa è articolata in tre turni durante la giornata, con attività pratiche, laboratori e momenti di confronto.

La partecipazione a Job Starters è gratuita e riservata a studenti maggiorenni e classi quinte (su iscrizione) www.jobstarters.it

Job Meeting MILANO 2026 | Laureandi e neolaureati della Lombardia under 30

Dalle 9.30 alle 16.30, sempre negli spazi di BASE, Job Meeting MILANO, torna con un programma ricco di attività. Il filo conduttore di questa edizione è “Work in Progress: costruisci il tuo futuro professionale”, un invito ad affrontare il salto dall’università al lavoro con maggiore sicurezza e consapevolezza.

L’obiettivo per l’edizione 2026, infatti, è far vivere ai giovani una experience immersiva con momenti di orientamento personalizzato, workshop, talk, testimonianze di Junior Ambassador che racconteranno il loro ingresso in azienda e con una grande area dedicata agli stand aziendali per favorire l’incontro diretto con i referenti delle Risorse Umane.

Le aziende presenti e i settori:

Negli spazi di Job Meeting saranno presenti tra le più significative realtà dell’ICT e della Digital transformation, consulenza, settore pubblico, logistica internazionale, tecnologie per i mercati finanziari, retail e servizi per il lavoro.

Tra le aziende che hanno scelto questo evento per incontrare centinaia di giovani, anche: Akkodis, Almaviva, Avvale, Comune di Milano, Deloitte, DGS, DHL Express, Ghella, ION Group, OBI, Tecnomat, TXT e Umana. Lo stand del Comune di Milano, come quelli delle aziende presenti, sarà attivo per dare informazioni dirette sulle opportunità di stage, anche extra curriculari, e di lavoro.

Job Meeting Talk

A partire dalle 10.00, con Carmen Panepinto Zajati – STEM activist, Bionic Engineer, Educator e PhD candidate, apprezzata dalla Gen Z per il suo approccio alla divulgazione scientifica – sul palco si alterneranno diversi ospiti, tra cui: Sabrina Grazini, consulente del lavoro e noto volto social, con un approfondimento sulla corretta lettura della busta paga, i Career Coach di Uomo e Impresa, con un format, già proposto sui social, sul dietro le quinte dei processi di selezione e gli esperti di CVing, Digital Recruiting Agency partner dell’evento, che parleranno di strumenti innovativi per la ricerca di lavoro. Nei workshop a cura di Umana si parlerà di come preparare un pitch efficace, orientarsi tra i diversi contratti di lavoro, del valore delle soft skills nell’era dell’AI e di come costruire le competenze necessarie per il proprio futuro professionale.

Servizi gratuiti di orientamento e di Personal Branding

Durante la giornata saranno disponibili anche i servizi di orientamento a cura di Umana, con consulenze personalizzate e workshop dedicati. Con il CV & Social Media Check, le esperte dell’Area Politiche Attive e dell’Area Orientamento di Umana, offriranno consulenze one-to-one di 10 minuti, con consigli pratici per migliorare il CV e la propria presenza su LinkedIn.

A completare il programma, ricco di attività coinvolgenti, Job Meeting renderà disponibile gratuitamente per tutti i partecipanti, un photo booth con un fotografo professionista per realizzare una foto profilo professionale che sarà condivisa in tempo reale da inserire su curriculum, presentazioni e portfolio.

La Community Job Meeting e le Associazioni universitarie

Sarà presente anche uno spazio dedicato alla Community Job Meeting nel quale partecipare a interviste e survey, dream wall, scattare foto e ricevere l’esclusiva welcome bag con gadget e tanti materiali utili per saperne di più sul mondo del lavoro. Iscriversi alla Community Job Meeting permette di creare un proprio profilo, partecipare a tutti gli eventi organizzati da Cesop durante l’anno ed essere aggiornati su contenuti e news sul mondo del lavoro.

Cesop rafforza il proprio legame con il mondo universitario grazie alla collaborazione attiva con alcune delle principali Associazioni Universitarie, tra cui Blab Bocconi. Queste realtà saranno presenti per incontrare gli studenti, condividere esperienze e progetti, e contribuire a creare un dialogo concreto tra università e mondo del lavoro, offrendo spunti, networking e opportunità di crescita.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione obbligatoria: www.jobmeeting.it/milano