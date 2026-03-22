Incidente mortale a Milano: scontro tra moto e taxi nella notte

Un tragico schianto all’incrocio tra viale Campania, viale Mugello e viale Corsica è costato la vita a due giovani nelle prime ore del mattino. Intorno alle 3:51 di sabato una motocicletta e un taxi si sono scontrati violentemente in uno degli snodi principali della zona est, lungo la direttrice che conduce all’aeroporto di Linate.

La dinamica del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, la Kawasaki con a bordo i due ragazzi procedeva lungo viale Campania in direzione sud. Il taxi, una Toyota Rav4 guidata da un uomo di 61 anni, proveniva da corso XXII Marzo verso viale Forlanini. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la moto abbia attraversato l’incrocio con il semaforo rosso a velocità sostenuta.

L’impatto è stato devastante: il taxi è stato sbalzato sul marciapiede, ribaltandosi vicino alla fermata del tram, mentre i due giovani sono stati proiettati a diversi metri di distanza.

I soccorsi e le vittime

Nonostante l’intervento tempestivo di tre ambulanze e tre automediche, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili a causa dei gravi traumi riportati. Le vittime sono Mithum Sandeepa Perera Kuranage, 23 anni, residente a Capannori ma domiciliato a Milano per lavoro, ed Elisa Teodora Tranca Dranca, 20 anni, residente a Locate di Triulzi.

Il conducente del taxi è stato trasportato in codice giallo al Policlinico; le sue condizioni non destano preoccupazione, sebbene fosse in stato di shock.

Il cordoglio delle istituzioni

I rilievi, proseguiti fino all’alba con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto stradale. Gli agenti hanno anche analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per confermare la sequenza dei fatti.

Il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, ha espresso il dolore dell’intera comunità:

“Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore di fronte a una simile tragedia. A nome della cittadinanza, mi stringo attorno alle famiglie e agli amici delle vittime.”