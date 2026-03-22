A Milano l’abbronzatura perfetta, senza sole, tutto l’anno

Negli ultimi anni è cresciuta notevolmente la consapevolezza dei danni causati dall’esposizione ai raggi solari. La pelle è il nostro organo più esteso ed è fondamentale prendersene cura nel modo corretto. BTAN rappresenta una soluzione innovativa per chi desidera una pelle dorata e luminosa, evitando i rischi legati ai raggi ultravioletti.

L’idea di Carlotta Niccolò (nella foto) permette di ottenere un’abbronzatura naturale grazie alla tecnica dello spray tanning, disponibile in ogni periodo dell’anno.

Il trattamento utilizza DHA organico, un ingrediente derivato dalla canna da zucchero presente nella lozione spray BTAN, che dona un colorito naturale senza stimolare la produzione di melanina. In questo modo si riduce il rischio di eritemi solari e di invecchiamento cutaneo precoce.

La professionalità degli Spray Tan Artist certificati rende l’esperienza semplice e confortevole: il trattamento può essere effettuato direttamente a domicilio oppure presso lo studio di Via Donizetti a Milano. La seduta dura circa 30 minuti e l’abbronzatura resiste all’acqua per 8–10 giorni.

Per maggiori informazioni o per prenotare il proprio trattamento, visitate il sito www.btan.it oppure la pagina Instagram @btan.milano.