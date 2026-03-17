Milano, borseggio in metropolitana alla moglie di Marco Rizzo “Tanto non fanno un giorno di galera..”

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Un furto avvenuto sulla rete metropolitana di Milano ha coinvolto la famiglia di Marco Rizzo, una lunga carriera nel PCI e attuale segretario di Democrazia sovrana e popolare. L’episodio è stato denunciato pubblicamente dallo stesso ex parlamentare tramite i propri canali social, dove ha riferito che la moglie è stata borseggiata mentre si trovava a bordo di un treno. Nel suo messaggio, il politico ha descritto con amarezza i disagi immediati seguiti all’evento, citando il blocco delle carte di credito e la complessa procedura per il rifacimento dei documenti sottratti.

A testimonianza dell’accaduto, Rizzo ha pubblicato uno stralcio della denuncia sporta presso gli uffici di polizia dell’aeroporto di Linate, sottolineando come l’iter burocratico rappresenti un’ulteriore “rottura” per i cittadini già colpiti dal reato. “Poco fa hanno derubato mia moglie in metropolitana. Abbiamo dovuto bloccare la carta di credito, il bancomat, la rottura di coglioni per rifare i documenti, per denunciare il furto e le successive rotture nel rifare tutti i documenti”.

Il leader politico ha poi utilizzato lo sfogo personale per aprire una riflessione più ampia sul tema della giustizia e del prossimo referendum costituzionale. Secondo la sua analisi, l’attuale sistema non garantirebbe la certezza della pena “Se anche i malviventi, fossero stati sorpresi dalle forze dell’ordine, non avrebbero fatto un giorno di galera. Cittadini votate Sì al referendum e non ditemi che non c’entra nulla”.

Il commento si è poi spostato sulla sicurezza urbana e sulla protezione delle fasce di popolazione che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici. Rizzo ha evidenziato come la metropolitana sia frequentata dal “popolo”, che a suo dire sarebbe diventato preda di una delinquenza spesso impunita. Richiamando la sua lunga esperienza istituzionale come deputato e presidente di gruppo, ha ribadito che la battaglia referendaria sulla separazione delle carriere e sulla riforma della magistratura rappresenta un segnale necessario di fronte a una situazione ormai insostenibile.

Nato a Torino nel 1959 e con una carriera iniziata nel Partito Comunista Italiano, Marco Rizzo prosegue così la sua campagna politica unendo la cronaca milanese al dibattito nazionale sulla sicurezza e sulla riforma del sistema giudiziario italiano.

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