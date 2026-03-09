Iran, Tajani: “oltre 20mila connazionali sono rientrati dall’inizio delle ostilità”

“Dall’inizio delle ostilità sono oltre 20.000 i connazionali che abbiamo aiutato a rientrare in Italia”: lo ha riferito il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, affermando in un post sui social che “in un momento difficile per il mondo intero, l’Italia ha rappresentato un modello di efficienza”.

“Da sabato 28 febbraio gli ambasciatori, i consoli e tutto il personale delle nostre sedi diplomatiche nelle aree coinvolte hanno assistito senza sosta gli italiani in difficoltà. Un lavoro enorme coordinato dalla Farnesina, grazie all’impegno dei 200 funzionari della task force golfo che h24 rispondono a segnalazioni, monitorano e assistono i cittadini. Operazioni che hanno visti coinvolti i carabinieri e i finanzieri del ministero degli Esteri, l’Aise e la Protezione civile. A tutti loro voglio solo dire grazie, di cuore. Per il loro alto senso dello Stato, per il loro servizio alla patria, che mi rende orgoglioso di essere il ministro degli Esteri”, ha concluso Tajani.