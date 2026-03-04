Sanremo 2026 non solo musica, ma anche estetica: capelli e acconciature raccontano un’estetica personale tanto quanto le canzoni.

Al 76° Festival della Canzone Italiana molti artisti hanno curato il proprio look fino al minimo dettaglio, includendo hairstyle originali o reinterpretazioni di tendenze classiche. Come sempre per noi “Grace”, la nostra Hair stylist, è stata ospite del Festival coiffando artisti vari nel back stage del palco e ospiti VIP.

– Laura Pausini: con la sua acconciatura elegante con chioma sciolta e scriminatura centrale, un hair-look sobrio ma sofisticato che incornicia il volto in modo naturale, perfetto con il trucco luminoso che ha scelto durante la serata finale. mentre

– Patty Pravo: ha sfoggiato capelli pettinati con volume controllato e un tocco retrò, un look che richiama la sua personalità artistica e si abbina alla sua presenza scenica forte sul palco.

– La bellissima Bianca Balti: sul palco di Sanremo ha portato un bob trasformista e curato, che è stato definito uno dei beauty look “vincitori” della kermesse.

– Arisa: Ha confermato la sua estetica elegante con una coda alta e sinuosa, spesso decorata con accessori scintillanti, creando un contrasto perfetto con il makeup minimal mentre

– Ditonellapiaga: Regina dei beauty look di quest’anno, con una ponytail alta, voluminosa e luminosa, spesso arricchita da clip o dettagli che richiamano la sua performance musica

Per ricordare tutti nella nostra HAIR LIST non poteva mancare

– Chiello: Il suo hair-look è stato uno dei più originali: un taglio scultura ispirato ai manga giapponesi con frangetta asimmetrica, che rispecchia il suo stile punk e alternativo.

– Samurai Jay: Ha invece portato sul palco cornrows aderenti al cuoio capelluto, una versione moderna delle treccine afro che ha reso il suo look molto Instagram-friendly.

– Sal Da Vinci: il vincitore di quest’edizione, pur essendo più classico nel look, ha mantenuto una acconciatura semplice, ben pettinata e curata, che si sposa con l’eleganza dell’intero outfit da vincitore.

In generale, l’edizione 2026 ha visto un mix di tendenze: dal bob elegante e strutturato alle texture naturali, passando per dettagli più audaci come treccine o influenze street-style.

Ci vediamo l’anno prossimo!