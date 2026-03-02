Sal Da Vinci, la vittoria di chi persevera nei sogni

Dal vincitore di Sanremo, una lezione di vita Sal Da Vinci è il trionfatore della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì.

Con oltre 450 milioni di streaming per Rossetto e Caffè, si è imposto come uno dei fenomeni musicali più rilevanti del panorama italiano recente, confermando la sua trasversalità tra generazioni e tradizioni culturali. La sua voce, la sua presenza scenica e il suo stile narrativo appartengono a una categoria ristretta: quella degli interpreti capaci di reinventarsi continuamente, rimanendo fedeli al cuore della propria arte.

Sal racconta ad askanews come non si aspettasse questa vittoria: “No, perché io non mi aspettavo assolutamente da vittoria, questo no. Mi aspettavo, o meglio non mi aspettavo, proprio perché io non sono abituato, sono stato educato a non aspettarmi niente. Ma naturalmente questa credo che sia la vittoria di tutte quelle persone come me che hanno perseverato i sogni alcuni realizzati, alcuni meno ma comunque sempre i sogni sono stati. Questa è la vittoria della gente, di tutti quelli che nella vita nonostante le avversità non mollano mai i propri sogni, nonostante le salite ripide, nonostante le avversità, i fallimenti, le delusioni”.

Nei giorni del festival si sono moltiplicati i meme sul suo essere un “cantante da matrimoni”, Sal Da Vinci sorride e risponde: “Non mi offendo assolutamente, perché se questa cosa è giocosa va bene se invece è una cosa per ghettizzare allora magari mi faccio una risata. Non mi faccio toccare assolutamente da questo punto di vista. Non posso piacere a tutti, poi dietro si nasconde un mondo infinito di persone che purtroppo hanno dei buchi dentro che scrivono per prendersela proprio con gli altri, che secondo me amano la partita dell’offesa. Io vado avanti per la mia strada. Non mi sento toccato affatto, per cui scrivete qualsiasi cosa, nel bene e nel male. Sinceramente, va bene così”.