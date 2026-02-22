Scuole superiori a Milano, boom di iscrizioni alle scienze umane: classico in affanno

Mentre il classico tenta di risalire la china dopo anni difficili, gli indirizzi economico-sociali e i tecnici registrano esuberi record. Ecco la mappa dettagliata istituto per istituto.

La scelta dopo la terza media sta premiando sempre di più il liceo delle scienze umane e la sua variante economica (Les). Tra gli istituti tecnici, la vera sorpresa è l’Ite (ex ragioneria): per la prima volta l’Ufficio Scolastico dovrà gestire i suoi esuberi al tavolo della ridistribuzione.

Licei delle scienze umane e Les: numeri da record

In questi indirizzi le iscrizioni, chiuse sabato alle 20, segnano il “sold out” quasi ovunque:

  • Tenca: le richieste per Les e scienze umane sono il doppio rispetto al linguistico. Ci sono 12 prime totali, ma con questi numeri se ne potrebbero aprire altre 6 (mancano però gli spazi fisici).

  • Virgilio: pesanti esuberi a scienze umane e Les. Al contrario, l’unica sezione di liceo classico rischia addirittura di non essere formata.

  • Agnesi: posti esauriti e lunga lista d’attesa.

  • Periferia: confermate tutte le sezioni al Pareto (zona Affori), al Frisi (Quarto Oggiaro) e al Russell (Niguarda).

Scientifici e tecnici: la situazione

  • Vittorio Veneto e Marconi: si profilano esuberi, seppur contenuti.

  • Moreschi: esuberi sia per lo scientifico che per l’indirizzo tecnico economico (Ite).

  • Bottoni: si viaggia verso il tutto esaurito.

  • Volta: situazione da chiarire lunedì, ma i numeri sono imponenti: dopo le 10 prime dell’anno scorso, al test orientativo si sono presentati in mille.

  • Leonardo e Severi: confermano le proprie 8 prime e hanno ancora qualche posto disponibile.

  • Cattaneo: lista d’attesa sia per l’indirizzo Cat (ex geometra) che per Amministrazione, finanza e marketing (Ite).

Linguistici, artistici e professionali

  • Setti Carraro: tutto esaurito per il linguistico.

  • Gentileschi: posti finiti per i due corsi quadriennali (linguistico e turistico); resta qualche possibilità per i percorsi quinquennali.

  • Boccioni: è l’artistico con il maggior numero di esuberi. Al Gastel le richieste sono buone, mentre al Brera non ci sono esuberi ma le iscrizioni sono in crescita.

  • Carlo Porta: si registra un aumento del 10% delle iscrizioni e l’apertura della prima classe del nuovo “liceo del Made in Italy”.

  • Frisi: prosegue l’alberghiero quadriennale, mentre non è decollato il percorso di 4 anni per l’indirizzo commerciale (poche adesioni).

  • Kandinsky: crescono i numeri per grafica e socio-sanitario.

Il liceo classico tra resistenza e timida risalita

Dopo che lo scorso anno le scienze umane avevano quadruplicato le iscrizioni del classico, la situazione sembra in assestamento:

  • Berchet: netto segnale di ripresa, risale da 4 a 7 prime sezioni.

  • Parini: dovrebbe assestarsi su 7 sezioni (una in meno rispetto alle 8 precedenti).

  • Manzoni: conferma 6 prime e valuta l’apertura della settima.

  • Beccaria: resta stabile con 7 sezioni.

  • Omero e Allende: gli istituti di periferia cercano di resistere e mantenere i propri numeri.

