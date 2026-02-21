Al Palazzo Reale la mostra fotografica della Polizia: “Supereroi, proteggiamo i bambini insieme”

A Palazzo Reale la mostra fotografica della Polizia di Stato “Supereroi – Proteggiamo i Bambini Insieme” ideata e realizzata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Lombardia in collaborazione con il Comune, di Terre des Hommes Italia e Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus.

L’iniziativa vuole gettare luce sull’importante e delicato lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all’abuso e all’adescamento online dei minori. Un’attività silenziosa e condotta sotto copertura, che richiede professionalità, equilibrio e profondo senso del dovere.

Il percorso espositivo, con ingresso gratuito fino al 22 febbraio, si compone di 50 scatti fotografici realizzati direttamente dai poliziotti Ester Lo Feudo, Marco Domizi e Giovanni Marcellino. Le immagini, accompagnate dai testi della giornalista e sceneggiatrice Rosy Della Ragione, offrono uno sguardo intenso sulla vulnerabilità delle vittime ma anche sulla loro forza interiore, restituendo al contempo il carico emotivo e umano vissuto dagli agenti impegnati in prima linea.

L’evento nasce con la volontà di sensibilizzare famiglie, scuole e l’intera comunità educante, nella consapevolezza che, rispetto a tali fenomeni, la prevenzione rappresenti lo strumento più efficace.

L’appuntamento è un’occasione unica per gruppi e visitatori di vivere un’esperienza di forte impatto sociale, con un significativo valore educativo, anche grazie alla presenza di pannelli informativi contenenti consigli pratici per una navigazione consapevole e sicura.