Il Forum in masseria – Winter Edition sceglie, per il terzo anno consecutivo, l’incanto e il relax di Terme di Saturnia Natural Destination

Il resort diventa “La casa dei grandi temi”: non solo tempio di longevità e benessere fisico, ma luogo di incontro politico e culturale per discutere le grandi questioni che animano il Paese.

Saturnia, febbraio 2026 – Per il terzo anno consecutivo Terme di Saturnia Natural Destination si conferma sede della winter edition della sesta edizione di “Forum in Masseria”, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners.

L’evento riunirà ministri e imprenditori chiave del Paese per due giornate di lavoro presso Terme di Saturnia, tempio della longevity naturale per eccellenza, insignito di riconoscimenti internazionali di rilievo:

1° in Italia e 7° in Europa ai Condé Nast UK Readers’ Choice Awards 2024;

Top 5 Spa Resort 2022 e 2023 secondo Travel + Leisure.

La “Casa dei grandi temi” nel cuore della Maremma

Incastonato nel cuore della Maremma toscana, immerso in 120 ettari di natura attorno a una sorgente millenaria, il Resort si trasforma ancora una volta nella “Casa dei grandi temi”.

Qui, dove oltre 3.000 anni fa gli Etruschi riconobbero il valore di un’acqua unica al mondo, oggi sorge un resort 5 stelle affiliato a The Leading Hotels of the World e riconosciuto Marchio Storico di Interesse Nazionale: simbolo di un’eccellenza italiana capace di coniugare tradizione e visione contemporanea.

La scelta della sede non è solo logistica ma simbolica. Terme di Saturnia è percepita come luogo naturalmente votato alla concentrazione, al dialogo e alla distensione. La serenità del paesaggio e il potere rigenerante dell’acqua termale creano le condizioni ideali per un confronto lucido e costruttivo, in cui il dibattito si traduce in strategie concrete per la comunità e il Paese.

Tema 2026: l’Italia tra sfide e opportunità

Il titolo dell’edizione 2026:

“Il ruolo dell’Italia tra sfide e opportunità in un nuovo contesto economico e geopolitico complesso”

riflette un momento storico segnato da profonde trasformazioni:

transizione ecologica

innovazione tecnologica

tensioni internazionali

nuove dinamiche economiche

La riflessione riguarda il posizionamento dell’Italia in Europa e nel Mediterraneo, la gestione del debito pubblico, la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e le politiche per il lavoro e la competitività.

Il Forum si propone come spazio di analisi e proposta capace di integrare visioni diverse e competenze complementari.

Il programma

Venerdì 20 febbraio

Il pomeriggio si apre con un confronto su:

sfide dell’agricoltura italiana nello scenario globale (dal Mercosur al cambiamento climatico)

ruolo strategico delle partnership pubblico-private

Seguono approfondimenti su:

cultura come motore di sviluppo

energia e competitività industriale

semplificazione normativa e governance

In serata, il Gala Dinner sarà accompagnato da uno speech del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria.

Sabato 21 febbraio

Focus su:

competitività delle imprese italiane nell’era dell’intelligenza artificiale

riforma della Pubblica Amministrazione

futuro del PNRR e dei fondi di coesione oltre il 2026

politiche del lavoro e occupazione qualificata

La manifestazione si chiude con una degustazione firmata Vespa Vignaioli, momento conviviale che suggella due giornate di confronto intenso.

L’acqua millenaria: protagonista silenziosa

In uno scenario di discussione su equilibri globali e visione strategica, la protagonista silenziosa è la natura stessa.

L’acqua millenaria di Saturnia sgorga alla temperatura costante di 37,5°C, dopo un viaggio sotterraneo di quarant’anni. È naturalmente ricca di:

idrogeno solforato (H₂S)

calcio

magnesio

bicarbonati

Le sue proprietà antinfiammatorie, detossinanti e antiossidanti sono riconosciute a livello internazionale, con benefici su pelle, articolazioni, sistema respiratorio e metabolismo.

Oltre agli effetti fisici, favorisce uno stato di calma vigile, sostenendo concentrazione, intuizione e riflessione. Anche per questo Terme di Saturnia si configura come spazio naturale per il confronto e la costruzione di visioni condivise.

Un’infrastruttura culturale oltre il benessere

Oggi Terme di Saturnia Natural Destination rappresenta un modello di lusso discreto fondato su autenticità e rispetto ambientale.

È un luogo in cui il benessere diventa esperienza culturale e territoriale: tra Parco Termale e campagna maremmana, borghi medievali, necropoli etrusche, pievi antiche, tenute vinicole ed eccellenze enogastronomiche locali.

Meta rigenerante e infrastruttura d’eccellenza per eventi e convegni, il Resort consolida il proprio ruolo di crocevia culturale e istituzionale, dove economia, politica e attualità possono incontrarsi in un contesto che favorisce dialogo, responsabilità e prospettiva.