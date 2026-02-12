Furlan (City Angels): “Meno burocrazia per salvare chi vive in strada”

L’intervista di Radio Lombardia a Mario Furlan fondatore dei City Angels, dopo che a Milano in un mese sono morti 6 senzatetto. “C’è ancora troppa burocrazia: l’ingresso nei dormitori dovrebbe essere più semplice e veloce. E’ importante anche aprire i mezzanini della metropolitana”

Ben 6 senzatetto morti in un mese a Milano.

Mario Furlan è il fondatore dei City Angels, che dal 1994 assistono le persone più fragili.

Che cosa sta succedendo?

“Il numero dei senzatetto è decisamente aumentato negli anni. Sono cresciuti gli stranieri che rappresentano i due terzi del totale. Ma è aumentato anche il numero di coloro che hanno un lavoro, ma non guadagnano abbastanza per pagare un appartamento. Per esempio, vediamo tanti rider che dormono in strada. C’è sempre una maggiore presenza maschile, circa l’80%. Le donne senzatetto sono ancora più vulnerabili”.

In quali zone trovate i senzatetto?

“Le situazioni più critiche le troviamo nelle periferie. In centro c’è più controllo: i senzatetto si spostano in periferia. Abbiamo notato che ci sono molti clochard con problemi psichici”.

Cosa si può fare?

“Bisognerebbe innanzitutto rendere facile il loro ingresso nei centri di accoglienza, soprattutto quando fa molto freddo. A Milano abbiamo circa 2mila senzatetto. I posti letto a disposizione sono 1700. Alcuni di loro, circa un centinaio, non vogliono andare nei dormitori perché hanno avuto brutte esperienze, per esempio perché sono stati derubati o perché c’è qualcuno che fa il bullo oppure perchè non possono portare il cane. Per tutta una serie di motivi, alcuni senzatetto non vogliono andare nei centri di accoglienza. Per i malati di mente, credo che in alcuni casi sarebbe utile un Tso per salvare vite umane. Sarebbe utile anche sburocratizzare la procedura. I senzatetto che vogliono essere ospitati in un dormitorio, prima devono andare in orari di ufficio in via Sammartini e fare domanda. Passa quindi qualche giorno dal momento in cui fanno domanda a quello in cui entrano in un dormitorio. Nei momenti in cui fa molto freddo questa procedura dovrebbe essere tagliata. Una volta, c’era il mezzanino della metropolitana aperto: era meglio. Il comune dice che non è dignitoso. Certo, ma è sempre meglio che stare in strada quando fa molto freddo”.

Che cosa può fare il singolo cittadino quando nota un senzatetto in strada?

“C’è il numero di emergenza del comune di Milano 02.88447646 attivo H24. Chiamando questo numero, si può segnalare la presenza di un senzatetto. Il comune manda un operatore a controllare la situazione”.

I City Angels sono sempre molto attivi: come fare per aiutarvi?

“Si può diventare volontari oppure si possono fare donazioni economiche o di materiale come coperte, sciarpe, cappelli, biancheria. Per aiutaree sostenere i City Angels si può scrivere a info@cityangels.it”