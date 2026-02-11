Economia circolare a Milano: nasce GiacimentiLab, un nuovo spazio per riparare e riciclare

“Giacimenti Urbani” è un’associazione ambientalista milanese nata nel 2014 con l’obiettivo di ridurre lo spreco di risorse e attivare percorsi di economia circolare dal basso. Da quest’anno ha una sede, GiacimentiLab, che si trova in via Bezzecca 4 a Milano.

Giovedì 5 febbraio si sono tenute l’inaugurazione ufficiale di GiacimentiLab e la presentazione di Upcycled Frames, la prima mostra circolare che resterà allestita fino al 6 marzo.

Il calendario di iniziative è molto ricco. Tutti i martedì pomeriggio (17, 24 febbraio) e tutti i venerdì mattina (13, 20, 27 febbraio) si terrà l’appuntamento dedicato alla riparazione, il Restart Point.

Domenica 15 febbraio è in programma “Garage Sale” in occasione della Domenica Bestiale in Cascina Cuccagna. Domenica 22 febbraio ci sarà il Baratto d’inverno, presso GiacimentiLab, via Bezzecca 4. Tutte occasioni di incontro, scambio di informazioni e sensibilizzazione sui temi del rispetto dell’ambiente e del riciclo.