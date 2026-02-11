Al Teatro di Corte della Reggia di Monza, la fiaba musicale “L’elefante e la pioggia” 

Eventi per bambini e famiglie: domenica 15 febbraio

Un imperdibile appuntamento per i bambini, a partire dai quattro anni di età, è in programma domenica 15 febbraio al Teatro di Corte della Regga di Monza: si tratta dello spettacolo L’elefante e la pioggia, evento inserito nel palinsesto della rassegna Musique Royale, organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova con il contributo del ministero della Cultura, di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il patrocinio del Comune di Monza e in collaborazione con la Fondazione La Società dei Concerti di Milano.

ore 11 e 16.30, ingresso 5/8/10 euro, gratuito fino ai due anni di età; prevendita on line su www.mailticket.it/rassegna-custom/123/musique-royale-2026) è tratto da una fiaba Masai . I protagonisti saranno Nicoletta Tiberini (voce cantante e recitante e autrice della musica originale), il percussionista Gennaro Scarpato e la danzatrice Clelia Fumanelli. Andrea Taddei firma la regia, le scene e i costumi, le luci e il suono sono a cura di Andrea Pozzoli, mentre le maschere sono state realizzate nel laboratorio creativo per la terza età dell’associazione La Tartaruga, presso il Centro Polivalente San Zeno di Pisa. Prodotto da Musicamorfosi, lo spettacolo (è tratto da una fiaba Masai . I protagonisti saranno(voce cantante e recitante e autrice della musica originale), il percussionistae la danzatrice. Andrea Taddei firma la regia, le scene e i costumi, le luci e il suono sono a cura di Andrea Pozzoli, mentre le maschere sono state realizzate nel laboratorio creativo per la terza età dell’associazione La Tartaruga, presso il Centro Polivalente San Zeno di Pisa.

A chi appartengono l’aria, il sole, la pioggia? Qualcuno può pensare di dominare la natura a proprio vantaggio? Sembra proprio che l’elefante di questa antica fiaba africana somigli al genere umano, che si crede il padrone della Terra e che usa la forza per difendere, con la complicità di guardiani addomesticati, una risorsa che non gli appartiene. Lo spettacolo nasconde una metafora semplice e una morale efficace: l’acqua scende dal cielo per tutti e tutti ne possono essere bagnati e dissetati. L’acqua è nutrimento, l’acqua è vita.

L’elefante e la pioggia è una fiaba musicale e poetica pensata per i più piccoli, ma stimolante e appassionante anche per gli adulti, con un messaggio universale che comprende il rispetto per la natura e per tutti gli esseri viventi che popolano il nostro piccolo pianeta. Vera protagonista dello spettacolo è l’acqua: narrata, evocata e danzata, ma soprattutto suonata grazie alla presenza delle percussioni ad acqua di origine africana e asiatica. L’incredibile tazza taoista e il kalabash africano fanno parte della collezione (960 pezzi unici provenienti da ogni angolo del mondo) della Fondazione Luigi Tronci di Pistoia, nata nel 2008 come Museo della musica e degli strumenti musicali a percussione e centro di documentazione, in mostra permanente presso il Conservatorio di Pistoia.