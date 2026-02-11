Al Teatro di Corte della Reggia di Monza, la fiaba musicale “L’elefante e la pioggia” 

Eventi per bambini e famiglie: domenica 15 febbraio
Un imperdibile appuntamento per i bambini, a partire dai quattro anni di età, è in programma domenica 15 febbraio al Teatro di Corte della Regga di Monza: si tratta dello spettacolo L’elefante e la pioggia, evento inserito nel palinsesto della rassegna Musique Royale, organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova con il contributo del ministero della Cultura, di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il patrocinio del Comune di Monza e in collaborazione con la Fondazione La Società dei Concerti di Milano.
Prodotto da Musicamorfosi, lo spettacolo (ore 11 e 16.30, ingresso 5/8/10 euro, gratuito fino ai due anni di età; prevendita on line su www.mailticket.it/rassegna-custom/123/musique-royale-2026) è tratto da una fiaba Masai . I protagonisti saranno Nicoletta Tiberini (voce cantante e recitante e autrice della musica originale), il percussionista Gennaro Scarpato e la danzatrice Clelia Fumanelli. Andrea Taddei firma la regia, le scene e i costumi, le luci e il suono sono a cura di Andrea Pozzoli, mentre le maschere sono state realizzate nel laboratorio creativo per la terza età dell’associazione La Tartaruga, presso il Centro Polivalente San Zeno di Pisa.
A chi appartengono l’aria, il sole, la pioggia? Qualcuno può pensare di dominare la natura a proprio vantaggio? Sembra proprio che l’elefante di questa antica fiaba africana somigli al genere umano, che si crede il padrone della Terra e che usa la forza per difendere, con la complicità di guardiani addomesticati, una risorsa che non gli appartiene. Lo spettacolo nasconde una metafora semplice e una morale efficace: l’acqua scende dal cielo per tutti e tutti ne possono essere bagnati e dissetati. L’acqua è nutrimento, l’acqua è vita.
L’elefante e la pioggia è una fiaba musicale e poetica pensata per i più piccoli, ma stimolante e appassionante anche per gli adulti, con un messaggio universale che comprende il rispetto per la natura e per tutti gli esseri viventi che popolano il nostro piccolo pianeta. Vera protagonista dello spettacolo è l’acqua: narrata, evocata e danzata, ma soprattutto suonata grazie alla presenza delle percussioni ad acqua di origine africana e asiatica. L’incredibile tazza taoista e il kalabash africano fanno parte della collezione (960 pezzi unici provenienti da ogni angolo del mondo) della Fondazione Luigi Tronci di Pistoia, nata nel 2008 come Museo della musica e degli strumenti musicali a percussione e centro di documentazione, in mostra permanente presso il Conservatorio di Pistoia.
